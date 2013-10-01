美国防长称不会削减驻韩美军规模

路透板门店9月30日（记者 David Alexander） - 美国国防部长哈格尔周一到访朝韩非军事区，称虽然预算紧张，但五角大楼没有削减驻韩美军规模的计划。

“这可能是世界上唯一一个我们总是面临对抗风险的地方，”哈格尔说道。

“这里没有犯错误的空间。这是一个非常重要的地点，我们需要注意，”哈格尔对记者说道。

这是哈格尔对韩国进行为期四天访问的第一天。他此行旨在庆祝两国建立安全同盟60周年。

哈格尔对记者表示，尽管五角大楼面临在未来10年里削减近1万亿美元支出的压力，美国军方没有削减驻韩美军规模的计划。目前有28,500名美军官兵驻扎在韩国。

“从来没有考虑过改变韩国或该地区其他任何地方的军力，”哈格尔说道，并提到美国总统奥巴马希望将注意力集中到亚太。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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