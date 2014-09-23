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路透中文体育短讯 | 2014年 9月 23日 星期二 11:37 BJT

萩野公介再夺两金 未来不可限量

日本游泳选手萩野公介在一天前通过最后冲刺力压孙杨和朴泰桓夺走男子200米自由泳金牌后，周一又夺取男子200米个人混合泳金牌，并与队友合作赢得4x200米自由泳接力冠军，再度展示了其不可限量的未来。路透
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