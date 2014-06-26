焦点：呼和浩特取消限购风波凸显地方房地产政策欲寻突破

路透北京6月26日 (作者：宿泱韫) - 中国内蒙古呼和浩特市日前发文取消商品房限购，成为众多地方政府中首个吃螃蟹者，然而就在市场聚焦于此时，相关文件被悄然撤下，迄今官方仍未对通知是否执行做出明确答复。在中国楼市处于敏感时期的当下，呼和浩特此举凸显地方房地产政策欲寻突破又有所顾忌的心态。

业内人士认为，在本届中央政府“分类调控”的原则之下，一些住房供过于求的城市对当地房地产政策进行微调在情理之中，并不会造成太大的市场影响，预计后续楼市压力大的地方微调还会继续扩大，而潜在需求旺盛的一线城市依然会坚守限购阵地。

呼和浩特市办公厅近日发布通知称，居民购房时无需再提供住房套数证明。该通知于6月13日印发并自发文之日起实施，已抄送国家住建部房地产市场监管司，6月20日在呼和浩特市房地产开发监督管理处网站刊出。

不过周三下午稍晚通知以“两个字打印错误”为由从网站撤下；人民网引用该市住房保障和房屋管理局工作人员称，房管局确实收到了关于房地产调控的通知，但具体的实施方案正在协调中，还不能说是取消限购，确定了才会在网上公布。而截止目前路透接触的呼市相关人士表示不予置评。

“估计在试探市场，我理解是取消了，只是不想动静太大，怕动作大了被炒作，但又需要放点声出来。”上海易居房地产研究院研究员严跃进表示。

中原集团研究中心总监刘渊认为，呼市此举类似广而告之，告知购房者和上级政府政策已经起效，之后的撤回又留了后路，免遭可能叫停的后果。较之此前一些微调的城市，呼市放开限购力度可谓大，但也在情理之中。

“敢放的都是市场确实不好的，其它城市要有跟进的话也多是这种情况。”刘渊表示，一线城市潜在需求大，肯定不会放开限购，而能放开的城市确实面临库存高企的问题，因而松绑并不会产生太大的市场影响。

根据易居报告，2013年底，呼市的住宅去化周期高达37个月，排在全国35个大中城市之首。而统计局最新公布的5月70个大中城市新建商品价格指数中，呼市环比和同比分别为持平和上涨7.4%。

呼市《关于切实做好住房保障工作促进全市房地产市场健康稳定发展的实施意见》明确提出，要充分发挥市场对资源配置的决定性作用，取消商品房销售方案备案的制度。居民购买商品住房（含二套住房）在办理签约、网签、纳税、贷款以及权属登记时，不再要求提供住房套数查询证明。产权登记部门在办理相关业务时，不再对购房人的房屋套数进行查询，并允许外来人口在市区购买成套商品住房（含二手住房）。

文件还在住房公积金政策方面做出调整，支持普通住房消费。购买普通商品住房公积金贷款首付比例调整为30%，住房公积金贷款最高额度提高为50万元人民币，最长时限为30年。

**微调城市料增多**

随着中国楼市放缓压力逐渐增大，越来越多的地方加入房地产政策微调的行列。此前已有网传沈阳市放宽限购，本地人和外地人可在满足一定条件下可购多套住房，但消息流传仅一日，沈阳市即否认称未取消限购。

据路透不完全统计，迄今至少有接近20个城市已或明或暗对楼市政策进行了微调松绑。微调内容通常涉及：降低限购门槛，放松非户籍资格审查和购房落户政策；微调公积金政策，提高公积金可贷额度；税收减免、优惠补贴；房价审查，限制降幅等。

不过与此同时，广州、深圳等一线城市均于近期重申将继续执行限购政策。一线城市近几月库存压力也在攀升，出现一些微调举动，如广州郊区的增城、从化等地，限价政策已逐步放开。

刘渊指出，当初限购时，很多城市的情况是供不应求，现在环境变了，供应充足需求没那么多，再限制已起不到什么效果，“（对一些城市来说）供求大格局变了，取消限购市场也难反弹。”

市场普遍预计，除北京、上海、深圳、广州四大一线城市限购限贷不太可能松动之外，其他城市，尤其是库存高，房价下行压力大的城市，未来将会陆续跟进为调控政策松绑。

中国政府当前对房地产市场的政策倾向于针对不同地区进行分类指导，即对一线城市继续增加供应，遏制投资投机性需求，限购政策不退出；对于库存比较高的城市要控制住宅用地规模，调整新建商品住房上市结构，通过必要的积极手段支持当地居民合理住房需求，消化库存。

**楼市难有起色**

今年以来中国房地产市场持续降温，这既是前阶段冲高后的自然回落，也受到信贷趋紧、库存高企等因素的影响。尽管已有不少地方为调控政策松绑，央行两次定向降准，开发商也已陆续开始降价，但6月的市场仍未有好转。

业内人士认为，与2008年和2011年两次楼市调整时期相比，此次政策放松的力度不大，因本届政府更多着墨于房地产发展长效机制的建立，短期内地方政府对房地产政策的微调效果有限。

2008-2009年第一轮楼市调控后，推出房贷利率折扣、交易税费减免，并三次降准、四次降息；2011-2012年第二轮调控后，出现约40个城市政策放松，并三次降准、两次降息。

而对于本次央行的定向降准，房地产业反应较为平淡。房地产研究机构--中国指数研究院最新报告称，定向降准释放一定流动性，但当前规模对房地产影响或将有限，对于房地产业发展难以产生直接有效的刺激。

多家房地产中介机构数据显示，6月中国楼市的成交仍未有起色。据中原集团统计，6月前22日54个重点监测城市新房成交面积与5月同期相比颓势不减，跌幅高达16.9%，很可能成为今年上半年来的第二低位。

中原称，近期新房市场库存高企，信贷未有明显松动，买方市场已然形成，促使部分房企选择主动促销，降价之势已逐步蔓延各地。

国家统计局最新发布的70个大中城市数据显示，新房价格在维持了23个月上涨后，首次转入下跌。从房价下跌的城市数量来看，此次共有35个城市加入下跌行列，比4月激增27个城市，而最近一次超半数城市房价下跌则发生在2012年5月，距今两年，表明新的下行周期已经开启。 （完）

(审校 曾祥进)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。