中国投资人Yiqian Trading收购德国哈恩机场的多数股权

大众汽车称2018年前不会与上汽集团签协议在中国生产奥迪
路透北京1月18日 - 德国大众汽车(Volkswagen)周三表示，在2018年以前不会与上汽集团就在中国生产奥迪汽车达成协议。
路透法兰克福6月6日 - 德国哈恩机场(Hahn)的主要股东之一周一表示，中国投资人Shanghai Yiqian Trading Company将收购哈恩机场多数股权，进一步表明中国在全球航空业扩张的兴趣日益浓厚。
该机场主要由廉价航空公司Ryanair(RYA.I)使用，该航空公司在哈恩机场的乘客数量已从10年前的近400万下降至去年的270万，部分原因是该机场距离法兰克福有120公里(75英哩)。
德国莱茵兰-普法尔茨州内政部声明称，这家中国企业要收购的哈恩机场82.5%股权由莱茵兰-普法尔茨州出售，支付金额高于一千万欧元。(完)
(编译 王颖；审校 蔡美珍)
路透北京1月18日 - 德国大众汽车(Volkswagen)周三表示，在2018年以前不会与上汽集团就在中国生产奥迪汽车达成协议。
路透北京1月18日 - 路透根据中国国家统计局周三公布数据测算，2016年12月70个大中城市新建住宅销售价格同比升12.4%，涨幅较上月的12.6%收窄，为连续15个月上涨但涨幅首度回落。
路透瑞士达沃斯/北京1月18日 - 中国国家主席习近平周二在达沃斯世界经济论坛发表演讲称，经济全球化确实带来新问题，但不能把经济全球化一棍子打死，应发展全球自由贸易和投资，在开放中推动贸易和投资自由化便利化，旗帜鲜明反对保护主义。