中国投资人Yiqian Trading收购德国哈恩机场的多数股权

路透法兰克福6月6日 - 德国哈恩机场(Hahn)的主要股东之一周一表示，中国投资人Shanghai Yiqian Trading Company将收购哈恩机场多数股权，进一步表明中国在全球航空业扩张的兴趣日益浓厚。

该机场主要由廉价航空公司Ryanair(RYA.I)使用，该航空公司在哈恩机场的乘客数量已从10年前的近400万下降至去年的270万，部分原因是该机场距离法兰克福有120公里(75英哩)。

德国莱茵兰-普法尔茨州内政部声明称，这家中国企业要收购的哈恩机场82.5%股权由莱茵兰-普法尔茨州出售，支付金额高于一千万欧元。(完)