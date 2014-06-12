海博股份拟置入80亿元资产 转型房地产业务

路透上海6月12日 - 中国上海海博股份有限公司(600708.SS)周四公告称，拟与大股东光明食品（集团）公司进行资产置换，置入价值约80亿元人民币的房地产资产，置出原有的出租车业务等。重组完成后，公司主业将为房地产和物流两大板块。

公告称，公司拟将除物流业务相关资产以外的其他资产和负债，与光明集团持有的农工商房地产（集团）72.55%股权置换，拟置出资产作价不足的部分，公司将向光明集团发行股份补足。海博股份还将向农房集团其他股东发行新股收购其所持农房集团股权。

公告显示，此次置入资产包括农房集团100%股权及其子公司农房置业25%股权，预估值共计80.29亿元，拟置出资产估值为26.8亿元。置换增发股份每股发行价为9.06元，发行数量约5.9亿股。

同时，为增强重组后上市公司持续经营能力，海博股份还拟向不超过10名投资者定向增发进行配套融资，其发行价不低于8.16元／股，计划募资不超过26.76亿元。

截止去年末，农房集团拥有300余万平方米的土地储备。去年公司实现净利3.38亿元。

海博股份自3月中开始停牌筹划重组事宜，上一交易日收报9.28元。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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