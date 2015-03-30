海昌控股上海海洋公园开建 将与上海迪斯尼形成协同效应

港交所于前海大宗商品交易中心将是行业标杆 惟开业时间未定--CEO
路透香港5月11日 - 香港交易所行政总裁李小加周四称，于深圳前海的现货大宗商品交易平台--前海联合交易中心（QME）将是国内商品交易的标杆企业，惟开业时间未定，目前需要先把仓储物流等基建做好，并等待行业清理整顿完成。
路透上海3月30日 - 中国最大的海洋主题公园运营商海昌控股(2255.HK)周日在上海浦东开建其旗舰式大型海洋公园，预计2017年具备开业运营条件。这将与其相距不远、明年开业的上海迪斯尼乐园形成协同效应，合力打造一个东亚知名休闲旅游目的地。
公司新闻稿称，上海海昌极地海洋公园占地近30公顷，将包括12个展示场馆，四个海洋动物体验，三个特效影院等，预计在进入运营稳定期后年客流量达600万人次。公司预计，该项目内部收益率将优于国内行业领先水平，盈利能力可观。
目前大型海洋公园的内部收益率一般在8-13%。
上海海昌海洋公园位于上海东南的临港新城，距离上海迪士尼约25分钟车程，距离浦东国际机场亦不远。
海昌控股已连续数年位列全球十大主题公园运营商，目前在大连、青岛、天津、烟台、武汉等地运营八个主题公园，去年入园人次为1,149万人次。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港5月11日 - 香港交易所行政总裁李小加周四称，于深圳前海的现货大宗商品交易平台--前海联合交易中心（QME）将是国内商品交易的标杆企业，惟开业时间未定，目前需要先把仓储物流等基建做好，并等待行业清理整顿完成。
路透北京5月11日 - 中国国家发展和改革委员会周四宣布，自5月11日24时起，将国内汽、柴油价格每吨分别下调250元和235元人民币。这是发改委今年第七次调整油价。
路透上海/北京5月11日 - 人民币兑美元即期周四续微收升，中间价暂时脱离七周低点。交易员称，客盘仍有实需购汇，大行则适度提供美元流动性，自营机构在当前点位更倾向做成交量，而非建仓美元多头，料短期汇价仍以窄幅横盘为主。