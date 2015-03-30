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中国财经 | 2015年 3月 30日 星期一 09:30 BJT

海昌控股上海海洋公园开建 将与上海迪斯尼形成协同效应

路透上海3月30日 - 中国最大的海洋主题公园运营商海昌控股(2255.HK)周日在上海浦东开建其旗舰式大型海洋公园，预计2017年具备开业运营条件。这将与其相距不远、明年开业的上海迪斯尼乐园形成协同效应，合力打造一个东亚知名休闲旅游目的地。

公司新闻稿称，上海海昌极地海洋公园占地近30公顷，将包括12个展示场馆，四个海洋动物体验，三个特效影院等，预计在进入运营稳定期后年客流量达600万人次。公司预计，该项目内部收益率将优于国内行业领先水平，盈利能力可观。

目前大型海洋公园的内部收益率一般在8-13%。

上海海昌海洋公园位于上海东南的临港新城，距离上海迪士尼约25分钟车程，距离浦东国际机场亦不远。

海昌控股已连续数年位列全球十大主题公园运营商，目前在大连、青岛、天津、烟台、武汉等地运营八个主题公园，去年入园人次为1,149万人次。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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