海昌海洋公园联手碧桂园投得郑州土地 总价逾20亿元人民币

港交所拟7月10日推出人民币及美元黄金期货 豁免首六个月交易费
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透香港6月19日 - 在中国从事主题主园营运及配套商业物业发展的海昌海洋公园(2255.HK)宣布，与碧桂园(2007.HK)成功竞买两幅位于郑州的土地，总价约20.42亿元人民币。
其中碧桂园以约15.5亿元人民币购买当中的住宅开发土地，而海昌海洋公园则以约4.92亿元购买其余一幅商业及娱乐康体用地。
海昌海洋公园表示，拟在该地建设一处总建筑面积不少于12万平方米的综合性海洋公园，将有助公司布局中原地区旅游市场。同时，郑州项目是公司与碧桂园建立战略合作关系后首个落地项目，有助于实现各方优势资源互补，加快项目开发效率及区域市场成熟度，降低资本开支。
海昌海洋公园上周五收报1.68港元，过去一个月跌1.75%。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
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