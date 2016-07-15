北京海淀拟设立300亿元并购母基金 规模为国内同类最大--报载

中投公司将增加对美国的投资--董事长
路透香港1月16日 - 中国投资有限责任公司董事长兼首席执行官丁学东周一表示，由于公开市场的回报较低，中投公司将寻求在美国市场增加另类投资。
路透北京7月15日 - 中国北京市海淀区金融办负责人称，海淀区拟设立规模高达300亿元人民币的中关村并购母基金，在完成设立母基金及相关政策落地后，中关村并购资本中心将于年内正式挂牌成立；这将是国内规模最大的并购母基金。
上海证券报周五报导称，该基金由北京市海淀区产业并购引导基金、海淀国资平台、上市公司、金融机构及其他战略出资人分三期出资，首期规模为100亿元。
同时，并购母基金将根据企业并购需求设立子基金，最终支持1,500亿至2,000亿元的并购，实现五到七倍的杠杆放大；其中，海淀区产业并购引导基金将最终实现20倍以上的放大。
上述基金定位于支持海淀区重点行业领军企业的境内外并购，参与企业标准为市值超过100亿元的上市公司、估值超过100亿元或利润超过1亿元的非上市公司，以及其他符合海淀区产业方向、具有领军潜力的企业。
报导并援引“中关村并购母基金筹设方案”称，该基金愿景为支持中关村地区的领袖企业成为千亿收入规模的企业，打造15家以上千亿以上市值的公司。
方案并显示，并购母基金的存续期限为七年，包括三年投资期和四年退出期，单笔母基金投资额度在1亿元以上，标的（子基金）规模在5亿元以上，计划每期投资30到40个并购项目，投资行业为战略性新兴产业，母基金的管理公司为北京中关村大河资本投资管理中心（有限合伙）。（完）
(发稿 侯向明；审校 杨淑祯)
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