青岛海尔和阿里巴巴入股海尔多媒体 布局智慧家庭生态圈

路透上海2月28日 - 中国家电大厂青岛海尔(600690.SS)周一晚间公告称，拟与阿里巴巴(BABA.N) 共同受让关联方海尔多媒体的部分股权并对其增资，布局建设海尔智慧家庭生态圈。

根据公告，海尔多媒体原控股股东青岛海尔光电拟将海尔多媒体8,876万元人民币注册资本予以转让，青岛海尔及阿里巴巴将分别以2.14亿元、2.68亿元受让的注册资本对应为3,945万元、4,931万元，合计价格4.82亿元。

同时，两受让方将以合计7亿元认缴海尔多媒体共计1.29亿元新增注册资本。其中，青岛海尔出资3.1亿元认购5，731万元，而阿里巴巴出资3.89亿元认购7,164万元。

交易完成后，海尔多媒体注册资本将由3.5亿元变更为4.79亿元，其中海尔光电持股50.51%，仍为其控股股东，阿里巴巴持股25.25%，青岛海尔持股20.2%，员工持股平台青岛众创盈持股4.04%。

海尔多媒体经审计后2016年末资产总额27.97亿元，净资产4.64亿元；2016年，海尔多媒体实现营业收入67.35亿元、净利润1.13亿元。根据评估报告，海尔多媒体全部股东权益评估值为19.27亿元，增值率315.44%。

海尔多媒体公司属于彩电行业，现主要从事海尔、模卡品牌的电视机研发、销售、售后服务及彩电平台运营，目前是海尔集团公司国内海尔彩电业务的唯一运营平台。

青岛海尔称，通过本次交易，公司将持续采取开放的生态圈模式，通过融合的智能电视生态领域实现用户流量的聚集，进一步把握客厅经济入口，完善客厅经济布局，引领智慧视听生态圈。

同时，各方将分别导入优质资源，上市公司、海尔集团与阿里巴巴将尽全力打造符合市场需求的、满足客户体验和用户交互的、具备核心竞争力的创新型产品。（完）

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