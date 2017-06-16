海尔签署3亿美元三年期到期一次性偿还贷款案--TRLPC

路透6月16日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，海尔国际有限公司已与两家银行签署3亿美元三年期到期一次性偿还贷款案。

星展银行与南洋商业银行分别承贷1.8亿美元和1.2亿美元。

该笔贷款于本月初签署，综合收益介于100-150个基点。贷款资金已全部提取。

海尔集团旗下的青岛海尔有限公司在上交所上市，上次踏足贷款市场是在2016年4月，当时中国国家开发银行为其提供了33亿美元五年期双边贷款，为该公司以54亿美元收购通用电气的家电业务提供资金支持。该笔贷款利率为较六个月伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码170个基点。

海尔的上一笔联贷是于2015年1月进行的3.6亿美元三年期分期摊还贷款。该笔贷款的综合收益为较Libor加码170个基点，贷款利率为150个基点，平均期限为2.75年。(完)