海尔签署3亿美元三年期到期一次性偿还贷款案--TRLPC

港交所拟7月10日推出人民币及美元黄金期货 豁免首六个月交易费
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透6月16日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，海尔国际有限公司已与两家银行签署3亿美元三年期到期一次性偿还贷款案。
星展银行与南洋商业银行分别承贷1.8亿美元和1.2亿美元。
该笔贷款于本月初签署，综合收益介于100-150个基点。贷款资金已全部提取。
海尔集团旗下的青岛海尔有限公司在上交所上市，上次踏足贷款市场是在2016年4月，当时中国国家开发银行为其提供了33亿美元五年期双边贷款，为该公司以54亿美元收购通用电气的家电业务提供资金支持。该笔贷款利率为较六个月伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码170个基点。
海尔的上一笔联贷是于2015年1月进行的3.6亿美元三年期分期摊还贷款。该笔贷款的综合收益为较Libor加码170个基点，贷款利率为150个基点，平均期限为2.75年。(完)
(编译 王琛；审校 刘秀红)
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透北京6月23日 - 人民币兑美元即期周五连七日收跌再刷月内新低，当周跌0.36%亦创逾三个月最大周跌幅；今日中间价则连续第四日走弱。交易员指出，年中是传统的购汇高峰期，必然推动人民币趋弱，这一影响料将持续到7月份。
路透北京6月23日 - 周五公布的数据显示，中国5月从朝鲜进口的商品额较上年同期下降逾30%，这是中国禁购朝鲜煤炭持续压制两国贸易的最新迹象。