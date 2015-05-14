新闻人物：带领海尔转型迎接互联网时代的张瑞敏

(本文由路透中文网编译提供)

路透中国青岛5月13日（记者 Matthew Miller） - 中国企业家张瑞敏掌舵的全球第二大白色家电制造商--海尔集团停止海外大手笔并购，把重心放在创新以及企业、用户与产品的互联上。

66岁的海尔CEO张瑞敏称，全球产能过剩，制造业在无线互联时代向高水平制造转型，这些都促使公司停下了大规模并购交易的谈判。

近几年，海尔相继收购了新西兰Fisher & Paykel Appliances和日本三洋电机，以便与世界各地的家电企业展开竞争，当中包括惠而浦 及包括伊莱克斯在内其他全球品牌。

“原来的路径就是我们不断想把量最大，更多的出口，更多的生产。现在看这样是不行的，”张瑞敏在海尔青岛总部接受路透采访时说。

面对中国经济增速放缓，为了保持盈利能力，张瑞敏目前正在带领海尔进行“三化改革”，即企业平台化、员工创客化和用户个性化。

“所以现在变成是，达尔文所说的，适者生存，能不能适应互联网时代，”张瑞敏说。

海尔集团，包括旗下香港上市的海尔电器 和A股上市的青岛海尔 ，在过去一年裁员1万人，占其员工总数的七分之一左右；与此同时，该集团还在打造中国最大的家电销售和物流网络。

去年海尔集团营业额增长11%至326亿美元，净利润增长近33%至19亿美元。但海尔电器的净利润率依然较低，大约为3.6%，中国楼市低迷以及家电销售放缓，令该公司的盈利能力受到挤压。

张瑞敏去年曾对路透称，他的目标是让全球销售对总营业额的贡献率增长一倍，占到50%。“对，这是我们的一个目标，这个目标不会改变，但是重要的是我们现在这个路径是有问题的，”他如今说道。

张瑞敏从24家海外生产厂撤回所有中国籍高管，让当地经理负责这些工厂。“所以现在我想的就是说怎么做大，我们想再加快本土化，上次跟您说的时候我们的海外公司还有我们派去的人，现在完全没有了，全部都是外国人。美国公司就是美国人，日本公司就是日本人。因为我们发现我们派去的人，老是用中国的思维去指导海外，”他说。

“简单的说就是用作中餐的配方去做西餐，这是做不起来的。”

“抡大锤砸冰箱”壮举

海尔的成功以及张瑞敏成为中国企业界领军人物，都一样地出乎意料。张瑞敏是山东人，1984年来到海尔的前身青岛电冰箱总厂当厂长，当时该厂有800名员工，负债147万元，这在当时可不是小数目。

“一分钱都没有，还亏钱，工资还开不出去，如果那个时候要是做不起来，那这个企业就没了。所以那个时候是最困难的时候，每天都是战战兢兢的，”张瑞敏说。

当厂长不久后，张瑞敏就抡起大锤，带头砸了76台不合格冰箱，这就是有名的“抡大锤砸冰箱”事件。如今，张瑞敏当年砸冰箱的大锤已经成为文物，被中国国家博物馆收藏。他的此举传递的信息十分明确：质量和品牌是未来的出路。

张瑞敏的管理理念，先后被美国哈佛大学和麻省理工学院、瑞士洛桑国际管理学院、日本神户大学等商学院作为教学案例。

在逾30年的时间中，张瑞敏带领海尔进行了五次大转型。近期，海尔裁减中层管理者，以支持可衍生出2,000个经营体的创客计划。

张瑞敏还为海尔吸引了来自阿里巴巴 、KKR& Co 及凯雷集团 的投资。4月，凯雷集团出脱所持海尔电器的股票，当时该公司股价较凯雷2011年收购时已经上涨了逾160%。

“智能”工厂

海尔正在使用先进的制造工艺，根据用户网上订单，从四家“智能”工厂批量生产个性化定制家电产品。此外，海尔还在研发可让用户通过实况视频了解产品生产进程的APP。

张瑞敏称，海尔的终极目标是成为无线时代的全面服务公司，即用户下订单定制家电，并且可通过智能手机或控制设备直接与家电交流。

在张瑞敏暂停大规模海外并购的同时，海尔仍在推进全球化投资的战略，该集团在印度增加了生产线，并在上月提议收购波兰弗罗茨瓦夫的一个工业园区。

“张瑞敏是一位很有远见的CEO，”麻省理工学院斯隆管理学院教授Michael Cusumano说。“他不仅在设法制造冰箱，还在思索公司的未来。”（完）