海尔提高对新西兰F&P Appliances收购价

路透惠灵顿10月18日电---中国电器生产商海尔(1169.HK)(600690.SS)周四提高对新西兰Fisher and Paykel AppliancesFPA.NZ的收购报价,涨幅为6.7%,之前的要约被指出价太低而遭到拒绝.

海尔称,对这家新西兰洗衣机和厨具生产商的最新收购报价为每股1.28新西兰元,对整家公司的估值约为9.27亿新西兰元(7.60亿美元).原先出价为每股1.20新西兰元.海尔已经拥有该公司20%的股份.

F&P Appliances独立董事先前拒绝了海尔的初步收购要约,称因对该公司及其重组计划带来的收益估值太低.

独立咨询机构对该公司估值在每股1.28-1.57新西兰元之间.

海尔集团执行副总裁梁海山称:"尽管我们不认同独立咨询机构给出的估价,但还是愿意将报价提高到这个估值范围内."

他表示,海尔提高收购价的举动得到主要机构股东支持.若完成交易,海尔对该公司持股比例将超过50%.

F&P Appliances股票在发布该公告前暂停交易,昨日收报1.235新西兰元.(完)

--编译 程琳;审校 张若琪

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