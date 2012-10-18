海尔提高对新西兰F&P Appliances收购价

独家：中国中化考虑出售在巴西Peregrino油田的40%权益--消息
路透新加坡/新德里/北京2月21日 - 四位了解情况的消息人士对路透表示，中国中化集团考虑出售在巴西Peregrino海上油田的40%权益，显示这家国有综合企业计划撤出这处曾被认为是重要的海外资产，原因是创纪录低迷的油价。
路透惠灵顿10月18日电---中国电器生产商海尔(1169.HK)(600690.SS)周四提高对新西兰Fisher and Paykel AppliancesFPA.NZ的收购报价,涨幅为6.7%,之前的要约被指出价太低而遭到拒绝.
海尔称,对这家新西兰洗衣机和厨具生产商的最新收购报价为每股1.28新西兰元,对整家公司的估值约为9.27亿新西兰元(7.60亿美元).原先出价为每股1.20新西兰元.海尔已经拥有该公司20%的股份.
F&P Appliances独立董事先前拒绝了海尔的初步收购要约,称因对该公司及其重组计划带来的收益估值太低.
独立咨询机构对该公司估值在每股1.28-1.57新西兰元之间.
海尔集团执行副总裁梁海山称:"尽管我们不认同独立咨询机构给出的估价,但还是愿意将报价提高到这个估值范围内."
他表示,海尔提高收购价的举动得到主要机构股东支持.若完成交易,海尔对该公司持股比例将超过50%.
F&P Appliances股票在发布该公告前暂停交易,昨日收报1.235新西兰元.(完)
--编译 程琳;审校 张若琪
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透新加坡/新德里/北京2月21日 - 四位了解情况的消息人士对路透表示，中国中化集团考虑出售在巴西Peregrino海上油田的40%权益，显示这家国有综合企业计划撤出这处曾被认为是重要的海外资产，原因是创纪录低迷的油价。
路透北京2月21日 - 中国股市沪综指周二续收升，并创近三个月新高。分析师指出，今天大盘高开高走，个股普涨；目前经济回暖令企业盈利预期改善，且近期投资者对货币政策收紧担忧有所缓解，市场整体处于上扬行情中，料后市大盘仍有续升空间。
路透北京2月21日 - 中国商务部长高虎城周二表示，今年外贸形势依然严峻复杂，不确定因素仍然较多，同时称外资撤离中国潮的说法有失偏颇，今年1月份吸收外资的下降不足以说明大势，在对外投资方面，中国已从商品输出为主进入商品和资本输出并重的阶段，对外投资仍将保持快速增长。