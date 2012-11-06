海尔买下F&P Appliances逾90%股份

弃风严重致内蒙等六省区被红色预警 今年不得新建风电--能源局
路透北京2月22日 - 中国国家能源局周三称，内蒙古、黑龙江、吉林、宁夏、甘肃、新疆等省区为风电开发建设红色预警区域，2017年红色预警的省区不得核准建设新的风电项目，并要采取有效措施着力解决弃风问题。
路透惠灵顿11月6日电---中国家电制造商海尔与新西兰同业Fisher and Paykel AppliancesFPA.NZ周二表示,海尔已控制後者超过90%的股份,并将继续收购剩余股份.
海尔目前持有F&P Appliances的92.8%股份,并将根据收购法规买下其余所有股份,以完成此次规模为9.27亿新西兰元(7.66亿美元)的收购.
"我们很高兴有绝大多数的股东认可了我们的出价."海尔白电集团总裁梁海山表示.
海尔集团对F&P Appliances每股支付1.28新西兰元.其原先的出价为1.20新西兰元,但一份独立报告指该价格过低,此後海尔不得不上调出价.海尔集团是中国以营收计第二大家电生产商.
面对国内需求疲弱和竞争日益激烈的局面,海尔将目光投向海外以寻找新的营收来源.(完)
--编译 徐文焰;审校 张涛
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