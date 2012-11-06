海尔买下F&P Appliances逾90%股份

中国家电制造商海尔与新西兰同业Fisher and Paykel Appliances周二表示，海尔已控制後者超过90%的股份，并将继续收购剩余股份。海尔目前持有F&P Appliances的92.8%股份，并将根据收购法规买下其余所有股份，以完成此次规模为7.66亿美元的收购。路透