海尔电器接近达成以逾40亿美元收购通用电气家电业务--WSJ

路透1月14日 - 华尔街日报(WSJ)援引知情人士报导，中国海尔电器(1169.HK)正接近达成以逾40亿美元收购美国通用电气(GE)(GE.N)家电业务的交易。

华尔街日报称，海尔电器击败了其它的外国竞购者。

该报还称，交易最早可能会在周五公布，不过也有可能会推迟。

海尔的一位发言人拒绝就此置评。由于非常规上班时间，尚未能立即联络到通用电气就此回应。

通用电气在去年12月放弃以33亿美元将自身家电业务售予瑞典伊莱克斯的协议；在此前数月，该交易一直遭到美国反垄断当局的反对。

通用电气之后表示，将继续为旗下拥有百年历史的家电业务寻找其他买家，但拒绝透露潜在购买者可能都有谁。

美国司法部曾在去年7月提起诉讼，要求一名法官终止通用电气与伊莱克斯之间的出售交易，称这样做会把家电价格推高5%。

根据司法部的声明，伊莱克斯、通用电气和惠而浦(WHR.N)在面向家居者的主要厨房家电市场中占据了超过90%的份额。（完）