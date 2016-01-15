海尔电器接近达成以逾40亿美元收购通用电气家电业务--WSJ

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透1月14日 - 华尔街日报(WSJ)援引知情人士报导，中国海尔电器(1169.HK)正接近达成以逾40亿美元收购美国通用电气(GE)(GE.N)家电业务的交易。
华尔街日报称，海尔电器击败了其它的外国竞购者。
该报还称，交易最早可能会在周五公布，不过也有可能会推迟。
海尔的一位发言人拒绝就此置评。由于非常规上班时间，尚未能立即联络到通用电气就此回应。
通用电气在去年12月放弃以33亿美元将自身家电业务售予瑞典伊莱克斯的协议；在此前数月，该交易一直遭到美国反垄断当局的反对。
通用电气之后表示，将继续为旗下拥有百年历史的家电业务寻找其他买家，但拒绝透露潜在购买者可能都有谁。
美国司法部曾在去年7月提起诉讼，要求一名法官终止通用电气与伊莱克斯之间的出售交易，称这样做会把家电价格推高5%。
根据司法部的声明，伊莱克斯、通用电气和惠而浦(WHR.N)在面向家居者的主要厨房家电市场中占据了超过90%的份额。（完）
(编译 王洋/高琦 审校 李婷仪/白云)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)