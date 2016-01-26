海尔并购GE资产方案遭上交所问询 关注整合风险及估值

路透上海1月26日 - 中国家电大厂青岛海尔股份有限公司(600690.SS)收购美国通用电气(GE)(GE.N)家电业务资产的重组方案出炉后，收到上海证券交易所问询函。青岛海尔周一公告称，上交所重点关注了本次并购的整合风险、估值作价、知识产权风险等问题，公司将进一步说明和补充披露。

上交所在问询函中表示，通用家电在美国家电市场占有率近20%，是全美第二大家电品牌，也是美国第二大被用户认可的家电品牌。青岛海尔须补充披露本次交易完成后，上市公司如何保证标的资产销售渠道的稳定性，评估收购会否影响消费者的购买意向；收购是否会对上市公司原有的海外家电业务产生冲击；海尔原有产品在美国扩大销售份额的可行性如何等。

此外，上交所提出，青岛海尔拟以54亿美元的价格收购通用电气家电业务，增值率为185.41%，较此前伊莱克斯以33亿美元的收购报价高近50%。上市公司须结合本次竞价的过程及近期同行业并购估值情况，补充披露上述作价的合理性。

按照上交所问询函要求，青岛海尔须在1月29日之前对预案进行补充，书面回复上交所并进行披露。

青岛海尔上周一(18日)发布重大资产购买预案，公司与通用电气(GE.N)签署协议，拟通过现金方式向通用电气购买其家电业务相关资产，交易金额为54亿美元。交易将通过自有资金和并购贷款的方式来完成，初步估计并购贷款的金额约为交易对价的60%。

据汤森路透旗下基点此前报导，消息人士称，青岛海尔股份有限公司将从三家银行举债融资，为以54亿美元收购通用电气家电业务提供资金支持。美银美林、国家开发银行和中国建设银行已承诺向海尔上述收购交易提供融资。

通用电气家电是北美领先的家用电器公司，在美国5个州拥有9家工厂，并拥有世界一流的物流和分销能力以及美国市场强大的零售网络关系。2014年，企业收入达到59亿美元和约4亿美元息税折旧摊销前利润。

青岛海尔自2015年10月19日起因重大事项起停牌至今，停牌前收报9.92元。（完）

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