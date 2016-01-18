焦点：海尔集团将以54亿美元收购通用电气家电业务 瞄准美国市场

1月15日，美国科罗拉多州威斯敏斯特，一家家电商店内销售的海尔冰箱。中国海尔集团表示，将以54亿美元买下通用电气(GE)的家电业务。 REUTERS/Rick Wilking

路透1月15日 - 中国海尔集团表示，将以54亿美元买下通用电气（GE）(GE.N)的家电业务。这是海尔为在获利丰厚的美国市场扩大业务所迈出的最新一步。

海尔目前在美国白色家电市场几乎毫无存在感，该市场主导者为惠而浦(WHR.N)、瑞典的伊莱克斯(ELUXb.ST)以及通用电气。海尔在2008年曾尝试购买通用电气家电业务，但最终放弃。

通用电气在去年12月放弃以33亿美元将自身家电业务售予瑞典伊莱克斯的协议；在此前数月，该交易一直遭到美国反垄断当局的反对。

一些反垄断专家认为，通用电气与海尔的交易不太可能受到严厉的反垄断调查，但美国外资审议委员会(CFIUS)可能对此进行严格审查。

“考虑到业内企业的数量，与市占率仅为5%的业者合并看起来并不会引起反垄断机构的重大关切，”曾长期就职于美国司法部的Seth Bloom表示。他目前是Bloom Strategic Counsel的主管，该公司业务主要涉及公共政策、政府关系和反垄断分析。

通用电气表示，这项家电业务交易的估值，以过去12个月未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)的10倍计算，惠而浦(Whirlpool)(WHR.N)估值则为7.7倍。

“对海尔而言，是扩展中国以外、尤其是美国业务千载难逢的机会，因此他们愿意付出这么高的价格，”Kepler Cheuvreux分析师Johan Eliason对路透表示。

海尔将通过这项交易取得通用电气拥有百年历史的业务，生产Monogram、Café、Profile以及Artistry等诸多品牌的冰箱、冷藏箱、洗衣机与烘乾机。去年家电业务营收达59亿美元。

海尔在美国高竞争性产品市场原本就具有一定程度的地位，分析师担心海尔版图的扩大，可能对定价的力量产生影响。

“...随着时间的演进，我预期他们将利用通用电气在美国优异的配销网络，引进更多他们在中国的低价产品，这将对市场的动态产生某种程度的影响，”Eliason表示。

海尔将继续使用通用家电(GE Appliances)品牌，保留该业务位于肯塔基州路易斯维尔的总部和当前管理团队。

通用电气周五收跌1.96%，报28.49美元。

**全新的通用电气**

该交易使通用电气向剥离非核心资产、转变成数字工业公司的目标又迈进一步。

通用电气朝着该方向迈进的最新举措将是，将总部从康涅狄格州费尔菲尔德搬到波士顿，从而能接触到所需的人才库。波士顿正迅速成为美国领先的科技中心。

通用电气还在出售金融部门大部分业务，相当于价值约2,000亿美元的资产。目前为止通用电气已经完成约1,000亿美元资产的出售，并宣布出售另外500亿美元资产。

被授权代表青岛海尔(600690.SS)发言的一位人士表示，该交易还需得到中国监管机构和其他国家的反垄断批准。执行此次收购的正是青岛海尔，海尔持有其41%的股权。

高盛是通用电气的财务顾问，Sidley Austin LLP是通用电气法律顾问。White & Case LLP是海尔的法律顾问。(完)