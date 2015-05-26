青岛海尔斥48.7亿元收购海尔新加坡 获母公司海外白电资产

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透上海5月26日 - 中国家电大厂青岛海尔股份有限公司(600690.SS)周二公告称，拟斥资48.74亿元人民币收购海尔新加坡投资控股公司，从而获得海尔集团在亚洲、欧洲及美洲等世界主要国家和地区的海外白电资产。
公告称，出让方为公司实际控制人海尔集团的全资子公司海尔（香港）投资公司。青岛海尔将以现金支付转让款，力争在今年底前完成此次转让。
海尔新加坡旗下资产有研发中心、工厂和销售公司，包括设在俄罗斯、印度、印尼等国家的生产基地。公司去年净利为3.56亿元，今年一季度为1.04亿元。
不过因市场及财务因素，海尔集团2012年收购的新西兰家电巨头Fisher and Paykel Appliances（FPA）未包括在本次收购资产中，所以海尔集团本次将FPA委托青岛海尔管理，每年支付托管费100万元。
2011年海尔集团已承诺将青岛海尔作为旗下家电业务整合平台，在五年内通过资产注入、股权重组等形式支持青岛海尔解决同业竞争。公告称，本次收购，将完善公司海外战略布局，加速拓展国际市场，有助于加强公司的全球竞争力和影响力。
青岛海尔周一因重要事项未公告而停牌一天，上周五收报29.98元。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。