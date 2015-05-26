青岛海尔斥48.7亿元收购海尔新加坡 获母公司海外白电资产

路透上海5月26日 - 中国家电大厂青岛海尔股份有限公司(600690.SS)周二公告称，拟斥资48.74亿元人民币收购海尔新加坡投资控股公司，从而获得海尔集团在亚洲、欧洲及美洲等世界主要国家和地区的海外白电资产。

公告称，出让方为公司实际控制人海尔集团的全资子公司海尔（香港）投资公司。青岛海尔将以现金支付转让款，力争在今年底前完成此次转让。

海尔新加坡旗下资产有研发中心、工厂和销售公司，包括设在俄罗斯、印度、印尼等国家的生产基地。公司去年净利为3.56亿元，今年一季度为1.04亿元。

不过因市场及财务因素，海尔集团2012年收购的新西兰家电巨头Fisher and Paykel Appliances（FPA）未包括在本次收购资产中，所以海尔集团本次将FPA委托青岛海尔管理，每年支付托管费100万元。

2011年海尔集团已承诺将青岛海尔作为旗下家电业务整合平台，在五年内通过资产注入、股权重组等形式支持青岛海尔解决同业竞争。公告称，本次收购，将完善公司海外战略布局，加速拓展国际市场，有助于加强公司的全球竞争力和影响力。

青岛海尔周一因重要事项未公告而停牌一天，上周五收报29.98元。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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