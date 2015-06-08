以色列施特劳斯扩大与中国海尔的净水设备合资企业

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透特拉维夫6月7日 - 以色列食品和饮料公司施特劳斯集团(Strauss Group)(STRS.TA)旗下的施特劳斯净水公司(Strauss Water)同意扩大与中国海尔集团(1169.HK)的合资事业，将把海尔拥有的净水产品技术包含进来。
海尔将持有新合资企业青岛海施水设备公司(Qingdao HSW Health Water Appliance Co)的66%股权，施特劳斯净水公司持有34%股权。
为了完成施特劳斯净水公司对合资企业的34%持股，施特劳斯集团将向海尔支付3,100万谢克尔(800万美元)。施特劳斯净水公司拥有在2017年最多再购买合资企业15%股权的选择权，价格将根据合资企业的估值而定，但不会超过9,000万谢克尔。
青岛海施水设备公司2014年的营业收入为2.1亿谢克尔，较2013年增长67%。(完)
(编译 白云; 审校 孙茉莉)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。