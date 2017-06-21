青岛海尔拟以4,862万美元收购集团旗下智能装备境外子公司

路透上海6月21日 - 中国家电大厂青岛海尔(600690.SS)周三公告称，为进一步巩固及扩大公司在智能制造领域的优势，拟收购实际控制人海尔集团旗下主营智能装备的境外子公司，交易对价约为4,861.55万美元（对应33,068.25万元人民币）。

公告指出，青岛海尔拟通过境外子公司以支付现金的形式，购买海尔集团下属境外子公司 Fisher & Paykel Appliances Limited所持Fisher & Paykel Production Machinery Limited（斐雪派克生产设备有限公司，PML）100%股权。

PML公司主营业务为设计和生产高精度、定制化的智能装备，可满足灵活批量、定制、模块化等客户需求。PML公司在洗衣机和干衣机内筒、外壳线、冰箱门壳线、直驱电机等装备制造领域保持领先优势，特别是在直驱电机和家电前工序钣金生产装备制造领域为全球细分市场领军企业。

PML公司2016年度经审计的营业收入约为1.29亿元人民币、净利润为550.82万元。

青岛海尔周二收报13.96元，过去一个月上涨4.80%。（完）

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