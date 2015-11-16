海航集团广寻资金 为并购Swissport提供融资

路透香港11月16日 - 中国海航集团正在利用国内银行、欧洲及美国杠杆贷款市场以及债券市场等各方资源，为收购航空货运处理公司--瑞士国际空港服务有限公司(Swissport International Ltd)提供融资。

海航集团已经委托中国工商银行安排一笔10.5亿瑞郎等值(10.4亿美元)的有追索权贷款，而摩根大通和巴克莱已启动11.45亿瑞郎等值六年期低门槛TLB贷款。同时该公司还等待发行约3亿欧元(3.23亿美元)的无担保债券。

欧洲私募股权投资公司PAI Partners在7月表示，同意以27亿瑞郎将瑞士国际空港售予海航。海航集团是一家综合企业，是海南航空的母公司。

六年期低门槛TLB贷款分为美元和欧元两档，利率为欧元银行间拆放款利率(Euribor)或伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码500-525个基点，保底利率1%，折让为98.5-99.0。贷款附有六个月的非强制赎回保护。贷款评级预计为B1/B，公司评级为B3/B。

摩根大通牵头负责TLB贷款的美元部分，巴克莱牵头负责欧元部分。巴克莱还担任行政代理行。所筹资金以及海航集团的股本将一起用于为公司现有债务再融资，以及为收购交易提供资金。

这笔贷款料将分成等额的欧元和美元两档，承贷截至11月20日。上周银行在纽约和伦敦举行了投资者见面会，投资者对这笔贷款反应谨慎。

**高杠杆率**

一位投资者表示，该案的杠杆率很高，第一顺位债务的杠杆率为5.2倍，无担保债务的杠杆率为6.5倍。另一位投资者称，该公司为“低端周期性企业”，可能会因航空旅客数量的减少而受到打击。

不过，一些欧洲投资者对贷款的定价感到满意。美国市场走软推高了欧洲市场的定价。

超过10家中资银行正在研究由工行牵头的有追索权贷款，这项贷款期限将不超过七年。银行能够以多种货币承贷。

“虽然贷款期限有点长，我们仍会考虑加入，因为Swissport是行业的顶尖企业，具有良好的企业透明度。此外，海航集团拥有强劲的航空业务成绩纪录，”一名正在审核这项贷款的中资银行人士称。

海航集团收购Swissport的案子预计年底前完成；私募股权公司PAI在四年多前以9亿瑞郎买下Swissport后，将可藉此顺利退场。

Swissport为机场地面服务及货运服务公司，在48个国家皆有业务，一年合并营收30亿瑞郎，处理的货运量达410万吨。海航集团则跨足航空、工业、金融、旅游及物流事业。(完)