海航集团广寻资金 为并购Swissport提供融资

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透香港11月16日 - 中国海航集团正在利用国内银行、欧洲及美国杠杆贷款市场以及债券市场等各方资源，为收购航空货运处理公司--瑞士国际空港服务有限公司(Swissport International Ltd)提供融资。
海航集团已经委托中国工商银行安排一笔10.5亿瑞郎等值(10.4亿美元)的有追索权贷款，而摩根大通和巴克莱已启动11.45亿瑞郎等值六年期低门槛TLB贷款。同时该公司还等待发行约3亿欧元(3.23亿美元)的无担保债券。
欧洲私募股权投资公司PAI Partners在7月表示，同意以27亿瑞郎将瑞士国际空港售予海航。海航集团是一家综合企业，是海南航空的母公司。
六年期低门槛TLB贷款分为美元和欧元两档，利率为欧元银行间拆放款利率(Euribor)或伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码500-525个基点，保底利率1%，折让为98.5-99.0。贷款附有六个月的非强制赎回保护。贷款评级预计为B1/B，公司评级为B3/B。
摩根大通牵头负责TLB贷款的美元部分，巴克莱牵头负责欧元部分。巴克莱还担任行政代理行。所筹资金以及海航集团的股本将一起用于为公司现有债务再融资，以及为收购交易提供资金。
这笔贷款料将分成等额的欧元和美元两档，承贷截至11月20日。上周银行在纽约和伦敦举行了投资者见面会，投资者对这笔贷款反应谨慎。
**高杠杆率**
一位投资者表示，该案的杠杆率很高，第一顺位债务的杠杆率为5.2倍，无担保债务的杠杆率为6.5倍。另一位投资者称，该公司为“低端周期性企业”，可能会因航空旅客数量的减少而受到打击。
不过，一些欧洲投资者对贷款的定价感到满意。美国市场走软推高了欧洲市场的定价。
超过10家中资银行正在研究由工行牵头的有追索权贷款，这项贷款期限将不超过七年。银行能够以多种货币承贷。
“虽然贷款期限有点长，我们仍会考虑加入，因为Swissport是行业的顶尖企业，具有良好的企业透明度。此外，海航集团拥有强劲的航空业务成绩纪录，”一名正在审核这项贷款的中资银行人士称。
海航集团收购Swissport的案子预计年底前完成；私募股权公司PAI在四年多前以9亿瑞郎买下Swissport后，将可藉此顺利退场。
Swissport为机场地面服务及货运服务公司，在48个国家皆有业务，一年合并营收30亿瑞郎，处理的货运量达410万吨。海航集团则跨足航空、工业、金融、旅游及物流事业。(完)
(编译 刘秀红/汪红英/蔡美珍；审校 高琦/陈宗琦)
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