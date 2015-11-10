中国海航旅游将入股法国度假村运营商Pierre & Vacances

路透11月9日 - 法国Center Parcs度假村运营商Pierre & Vacances(PVAC.PA)周一宣布与中国海航旅游集团结盟，后者将持有该公司10%股份。受此消息激励，Pierre & Vacances周一股价一度飙升9%。

两家公司表示，他们将建立合资公司，由海航旅游持股60%。合资公司将致力于在上海、北京、成都和福州等中国大城市周边开发度假地。

二者发布声明称，他们还将在山区开发旅游目的地，以期迎合北京2022年冬奥会催生的冬季运动热潮，并满足中国旅游者对滑雪度假需求的增长。

海航旅游打算以每股25.18欧元(27.11美元)的价格，认购Pierre & Vacances一项资本公积增资计划。后者股价周一收高7.37%报26.67欧元。(完)