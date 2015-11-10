中国海航旅游将入股法国度假村运营商Pierre & Vacances

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透11月9日 - 法国Center Parcs度假村运营商Pierre & Vacances(PVAC.PA)周一宣布与中国海航旅游集团结盟，后者将持有该公司10%股份。受此消息激励，Pierre & Vacances周一股价一度飙升9%。
两家公司表示，他们将建立合资公司，由海航旅游持股60%。合资公司将致力于在上海、北京、成都和福州等中国大城市周边开发度假地。
二者发布声明称，他们还将在山区开发旅游目的地，以期迎合北京2022年冬奥会催生的冬季运动热潮，并满足中国旅游者对滑雪度假需求的增长。
海航旅游打算以每股25.18欧元(27.11美元)的价格，认购Pierre & Vacances一项资本公积增资计划。后者股价周一收高7.37%报26.67欧元。(完)
(编译 徐文焰；审校 龚芳)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。