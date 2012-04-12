海航获大股东承诺注入航空资产

路透上海4月12日电---中国第四大航空公司--海南航空股份有限公司(600221.SS)(900945.SS)周四公告称,大股东大新华航空公司和海航集团均承诺未来3-5年内分别将控制的航空资产注入上市公司.这意味着大新华航空已放弃原本的海外上市计划.

海南航空指出,公司收到来自大新华航空、海航集团关於解决未来可能存在或潜在的同业竞争问题的承诺,其承诺将在未来3-5年内,分别将旗下云南祥鹏航空有限责任公司,以及海航集团直接或间接持有的天津航空有限责任公司、西部航空有限责任公司、北京首都航空有限公司、香港航空有限公司等公司股权注入上市公司.

两公司还承诺,在2012年中报披露前,将完成海南航空对上述航空公司股权的托管事宜.

其实,海南航空去年已开始参与整合海航系航空资产,海南航空先後受让了新华航空、长安航空的剩余股权以及云南祥鹏、天津航空的部分股权,并增资香港航空有限公司等.

大新华航空直接和间接持有海南航空44.22%股份,海航集团直接持有海南航空7.21%股份.

海南航空去年净增加飞机11架,使得运营的机队规模达108架.而据海航集团网站介绍,天津航空的机队规模近100架,祥鹏航空、西部航空和香港航空分别拥有17架、9架和18架飞机,这些公司在天津、北京、昆明、香港、西安等地建有航空基地.(完)

--发稿 林琦; 审校 林高丽

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