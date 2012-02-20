海航称与美航的代码共享合作将在夏秋换季时实施

独家：中国考虑为大型科技公司上市提供快捷通道--消息
路透香港2月24日 - 据六位了解情况的消息人士称，中国证券监管机构在考虑为部分国内最大的科技公司上市提供快捷通道，以帮助这些公司跳过申请上市的长队并激励国内证交所。
路透北京2月20日电---中国第四大航空公司--海南航空股份有限公司(600221.SS)周一表示,与美国航空的代码共享合作申请已获中、美监管部门批准,计划可在今年夏秋换季时实施;此外,海南航空"十二五"期间还将引入新飞机.
海南航空(900945.SS)市场总监侯伟在接受采访时称,此次代码合作,双方互为运营方及市场方,采取自由销售方式.海航与美国航空代码共享航线是双方中国-北美航线,以及双方中美门户点到其境内40多个目的地的国内航线.
上述航线中,国际航线包括海航运营的北京-西雅图/多伦多,美国航空运营的北京-芝加哥、上海-芝加哥/洛杉矶.国内航线包括海航运营的40个点的国内航线和美国航空运营的43个点的国内航线.
代码共享(code-sharing)是指一家航空公司的航班号(即代码)可以用在另一家航空公司的航班上.即旅客在全程旅行中有一段航程或全程航程,是乘坐出票航空公司航班号但非出票航空公司承运的航班.
侯伟称,"目前海航已经与10家航空公司签署了代码互换协议,包括大韩航空等等."
此外,他并透露"十二五"(2011-2015年)期间海南航空还将引入新飞机,但他并未透露具体数量.(完)
--发稿 康熙泽; 审校 林高丽
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