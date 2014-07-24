海南航空计划十年内引进50架波音737-8 MAX飞机

路透上海7月24日 - 中国第四大航空公司海航集团近日接连公布飞机采购大单。海南航空(600221.SS)(900945.SS)周四公告称,近日其与美国波音公司(BA.N)商定,计划在未来十年内引进50架波音737-8 MAX飞机。

公告指出，飞机引进将按照国际飞机采购行业惯例协商确定，中国行业主管部门按照行业相关规划，批准运力增加的时间和数量，海航根据相关批复意见，与波音公司商谈飞机具体引进计划。在批复范围内，双方将按照飞机制造时间进度确定每架飞机具体引进时间、交付标准等。

公告称,海航按照每年实际可引进飞机数量，列入公司年度飞机引进计划报告。

同属海航集团的渤海租赁(000415.SZ)周二公告称，其孙公司香港航空租赁刚签下70架A320系列飞机的采购订单，分别为40架A320 NEO和30架A321 NEO飞机，目录基本价格总计77.57亿美元。

737-8 MAX是波音基于B737系列基础上最新研发的高效节能的单通道飞机，与空中客车A320 NEO一起成为未来单通道飞机市场的主角。此前，东方航空(600115.SS)(0670.HK)亦采购了80架波音737系列飞机，包括50架B737MAX，这80架飞机的目录基本价格合计约为73.87亿美元。（完）

(发稿 林琦; 审校 黄凯)

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