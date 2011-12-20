海航集团加速国际化 冀三至五年40%资产在海外

* 海航集团寄望未来三至五年40%资产在海外

* 下一步并购只关注与三大主业相关企业

* 海航与NH Hoteles股权并购案尚未结束

路透北京12月20日电---中国海航集团正高调进入全球并购市场,该集团高层周二称,寄望公司加速国际化步伐,明年将继续海外并购策略,以实现未来三至五年40%的资产在海外,更关注与主业相关的企业.

海航集团同时还公布,耗资10.5亿美元正式收购通用电气(GE)(GE.N)旗下的全球第五大集装箱租赁公司GE SEACO,且预计後者今年净利润将超过1亿美元.

"目前公司资产约10%在海外...两债危机後给我们的发展带来更大的机遇,希望3-5年海航40%资产在中国以外."集团董事局董事谭向东在公司新闻会上称.

对於後续更多并购计划,他称,海航集团下一步只会关注与主业(航空旅游、现代物流、现代金融服务业)相关的企业.且市场明年还将看到其海外并购的举动.

"非主业的、不相关的,我们不会收.但是我们有投资银行,不是我们的主业,跟我们又不相关,可以买了又卖,这个是投行业务,我们也会做...但是这个量会小."他说.

截止2010年底,GE SEACO总资产19.08亿美元,总收入3.55亿美元,去年净利约9,760万美元.

海航集团已由航空业拓展进军现代物流、旅游、金融等众多产业.去年底,海航集团资产总值2,100多亿元,运营飞机逾270架,旗下除拥有海南航空(600221.SS)外,还包括美兰机场(0357.HK)、西安民生(000564.SZ)等多家上市子公司.

**NH Hoteles并购案尚未结束**

在全球资产并购的热潮中,海航出手收购的企业涉及酒店等多个行业;

不过上周二,西班牙酒店集团NH Hoteles (NHH.MC)表示,中国海南航空母公司海航集团取消购买该公司部分股权的计画,因金融市场存在不确定性.

谭向东就上述交易案表示,目前双方所雇佣的投资银行还在进行密切接触,对部分条款进行研究.

"这个项目没有完."他称,如果今年西班牙酒店集团NH Hoteles能呈现一份盈利的报表,则将大大加强海航收购的决心.

这项交易是在5月时推动,由海航集团参与NH Hoteles的增资案,以取得後者的20%股权,投资金额约3.299亿欧元(4.36亿美元).

此外, 谭向东并指出,目前国外资产被低估程度远大於国内资产被高估程度,尤其体现在房地产行业,不建议在目前情况下,在(国内)地产业或者和房地产有关行业进行大规模投资.(完)

--发稿 康熙泽; 审校 丁淑琴

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