独家：中国海航集团有意收购南美航空集团Avianca--消息

路透6月3日 - 熟悉情况的消息人士称，中国海航集团已表达出有兴趣收购两家南美航空公司--Avianca Holdings SA 和Avianca Brasil，二者均由企业家Germán Efromovich掌管的Synergy Group所控制。

消息人士周五表示，Avianca Holdings与Avianca Brasil正与投行合作研究各种选项。两家公司也引起美国同业United Continental Holdings(UAL.N)和达美航空(Delta Air Line)(DAL.N)的兴趣。

外资对Avianca的收购兴趣升温，显示出即便巴西经济陷入1930年代以来最严重的经济衰退，但航空公司仍认为这是一个增长市场，是自身航线网络不可缺少的一环。

而当前资产价格低廉也对外资充满诱惑。

“市场处于低迷状态，”海南航空股份有限公司(600221.SS)美国执行董事Joel Chusid站在一名航空业资深人士的角度表示。“现在是收购的好时机。”不过他对母公司海航集团的收购兴趣并不知情。

如果海航集团达成交易，就将是这家航空、旅游和物流综合企业在拉美的第二次大手笔投资。

该集团去年11月同意支付4.5亿美元买下巴西第三大航空公司Azul SA的23.7%股权。

在周五提交给监管机构的文件中，Avianca否认正在与各方谈判，并表示尚未签署任何协议。

该航空公司一名消息人士稍早称，公司财务长Gerardo Grajales已飞往中国。了解谈判内情的消息人士表示，最终的交易架构仍未知。

达美航空拒绝置评。Avianca Holdings和AviancaBrasil未立即回应置评请求。暂时未能联系到海航集团和Synergy发表评论。

消息人士要求匿名，因为相关商议仍属机密。(完)