海南航空拟以4.5亿美元投资巴西廉价航空Azul 成其最大股东

路透上海2月5日 - 中国第四大航空公司--海南航空股份有限公司(600221.SS)周五公告称，为迅速拓展海南航空在南美洲、非洲和欧洲的航线网络布局，海南航空或其子公司拟以自有资金4.5亿美元以增资方式投资巴西廉价航空公司Azul，增资完成后海航将成为Azul最大股东。

公告指出，海南航空此次增资完成后将享有Azul航空23.6842%的经济利益和与之对应的投票权，成为Azul航空单一最大股东，在Azul航空的14个董事席位中占3席。

该投资将分两次操作：：第一次海南航空或其子公司向Azul航空提供1.5亿美元贷款，该贷款将在1.5亿美元支付日后第181天转换成Azul航空1,054万股D类优先股，以向Azul航空支付剩余3亿美元股权投资款为前提；第二次海南航空以3亿美元增资Azul航空，对应持有 Azul航空2,108万股D类优先股。

Azul航空是2008年在巴西成立的廉价航空公司，总部设在巴西坎皮纳斯机场，在巴西拥有最大的国内航线网络，机队规模为152架飞机。Azul航空于目前为巴西第三大航空公司，拥有最多的巴西国内航点，并在2014年开始运营国际航班。

Azul在2014年实现营业收入58.03亿雷亚尔，净利润为负0.65亿雷亚尔；2014年巴西货币雷亚尔对美元贬值，对公司财务表现产生不利影响。

海南航空指出，通过上述对外投资，海南航空或其子公司持有了Azul航空的股权和投票权，实现了在南美洲和欧洲的战略联盟，有利于公司迅速拓展在南美洲、非洲和欧洲的航线网络布局。

海南航空周四收报3.08元人民币，过去一个月下滑14.91%。（完）

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