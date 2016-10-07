海航旗下Avolon将以100亿美元收购CIT的飞机租赁业务

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。
路透10月6日 - 中国海航集团旗下的Avolon Holdings周四表示，已同意斥资100亿美元收购CIT Group(CIT.N)的飞机租赁业务，藉此打造全球第三大飞机租赁公司。
Avolon称，将对CIT旗下净资产价值为94亿美元的飞机租赁业务支付100亿美元，相当于有6.7%的溢价。
CIT的股价在美股盘后交易中大涨7.58%至39.16美元。
该交易将采用多种融资方式，包括Avolon提供的现金、海航控股的渤海租赁(000415.SZ)给出的新股权，以及85亿美元的债务融资。
Avolon的首席执行官Dómhnal Slattery称，最新达成的这笔交易将令Avolon的规模增长一倍。
Avolon在周四声明中称，合并后的实体将拥有910架飞机，价值逾430亿美元。(完)
(编译 高琦 审校 徐文焰)
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。
路透北京1月13日 - 中国国务院最新发布“十三五”（2016-2020年）国家知识产权保护和运用规划，目标到2020年知识产权密集型产业占GDP比重明显提高，成为经济增长新动能，知识产权重要领域和关键环节的改革取得决定性成果。
路透北京1月13日 - 美国周四就中国原铝（电解铝）提供补贴提起世贸组织（WTO）争端解决机制下的磋商请求。对此，中国商务部周五称，中国铝业市场是高度竞争与市场化的行业，相关贷款和购买原材料均已充分市场化和商业化，不存在美国所指称的补贴问题。