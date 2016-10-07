海航旗下Avolon将以100亿美元收购CIT的飞机租赁业务

路透10月6日 - 中国海航集团旗下的Avolon Holdings周四表示，已同意斥资100亿美元收购CIT Group(CIT.N)的飞机租赁业务，藉此打造全球第三大飞机租赁公司。

Avolon称，将对CIT旗下净资产价值为94亿美元的飞机租赁业务支付100亿美元，相当于有6.7%的溢价。

CIT的股价在美股盘后交易中大涨7.58%至39.16美元。

该交易将采用多种融资方式，包括Avolon提供的现金、海航控股的渤海租赁(000415.SZ)给出的新股权，以及85亿美元的债务融资。

Avolon的首席执行官Dómhnal Slattery称，最新达成的这笔交易将令Avolon的规模增长一倍。

Avolon在周四声明中称，合并后的实体将拥有910架飞机，价值逾430亿美元。(完)