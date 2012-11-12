海航拟放缓飞机采购 或会退订A380

人民币中间价定价机制微调 缩减一篮子货币汇率计算时段--消息
路透北京2月20日 - 三位消息人士周一透露，中国外汇交易中心从今日起对人民币兑美元中间价定价机制进行微调，缩减一篮子货币汇率计算时段，从原来的24小时改为15小时，即从下午4:30开始计算到早上7:30，以更好反应市场变化，亦可防止日内投机“中间价模型和收盘价价差”行为。
路透北京11月9日电---近年来一直高速扩张的中国第四大航空集团—海航集团已考虑放慢飞机编队扩张的步伐,或会考虑取消之前的10架空客公司A380订单,因全球经济正在减速.
海航集团董事长陈峰在参加中共十八大间隙对记者还表示,在并购法国蓝鹰航空後,公司还在与其他航空公司洽谈并购,公司的国际化战略主要以并购形式进行,但未来并购目标能否实现,还要看机缘.
"380这麽大的飞机,这年头,10架,谁有这个魄力啊."他表示,这些订单都是在经济景气好的时候订的,但目前公司却是要考虑外部经济环境,特别是世界经济萧条将是长期现象时的应对策略.
他表示,海航正与空客公司协商这笔A380飞机订单的安排,具体结果公司今後会宣布.
A380飞机是目前全球最大的飞机.去年海航集团旗下香港航空宣布向空客公司采购10架A380飞机,表定价格合计达38亿美元.
对於未来公司的飞机采购安排,他说,明年飞机采购量不会太多."飞机要订,但是否要那麽多,那麽快,是另外一回事情."
在国际化方面,海航集团已率先做出尝试,收购法国蓝鹰航空部分股权.陈峰指出,未来兼并将是国际化计划的主要路径,能够快速进入目标市场,但”这要看机缘巧合,要看哪儿有卖的.”
10月海航集团宣布完成法国第二大航空公司蓝鹰航空48%股权的收购,成为其第二大股东.蓝鹰航空将会陆续开通巴黎飞北京等国际航线.这样将使海航有机会打破中国国航对巴黎与北京航线的垄断.
海航集团产业覆盖航空、物流、金融、旅游、实业、商业、机场管理和其他相关产业.在航空产业群中,截至6月底,海航集团旗下航(900945.SS)空公司机队规模逾270架,开通国内外航线500余条,下辖成员公司包括:大新华航空、海南航空(600221.SS)、天津航空、祥鹏航空、西部航空、香港航空及香港快运、扬子江快运等.(完)
--发稿 林琦 审校 毕晓雯
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