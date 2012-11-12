海航拟放缓飞机采购 或会退订A380

路透北京11月9日电---近年来一直高速扩张的中国第四大航空集团—海航集团已考虑放慢飞机编队扩张的步伐,或会考虑取消之前的10架空客公司A380订单,因全球经济正在减速.

海航集团董事长陈峰在参加中共十八大间隙对记者还表示,在并购法国蓝鹰航空後,公司还在与其他航空公司洽谈并购,公司的国际化战略主要以并购形式进行,但未来并购目标能否实现,还要看机缘.

"380这麽大的飞机,这年头,10架,谁有这个魄力啊."他表示,这些订单都是在经济景气好的时候订的,但目前公司却是要考虑外部经济环境,特别是世界经济萧条将是长期现象时的应对策略.

他表示,海航正与空客公司协商这笔A380飞机订单的安排,具体结果公司今後会宣布.

A380飞机是目前全球最大的飞机.去年海航集团旗下香港航空宣布向空客公司采购10架A380飞机,表定价格合计达38亿美元.

对於未来公司的飞机采购安排,他说,明年飞机采购量不会太多."飞机要订,但是否要那麽多,那麽快,是另外一回事情."

在国际化方面,海航集团已率先做出尝试,收购法国蓝鹰航空部分股权.陈峰指出,未来兼并将是国际化计划的主要路径,能够快速进入目标市场,但”这要看机缘巧合,要看哪儿有卖的.”

10月海航集团宣布完成法国第二大航空公司蓝鹰航空48%股权的收购,成为其第二大股东.蓝鹰航空将会陆续开通巴黎飞北京等国际航线.这样将使海航有机会打破中国国航对巴黎与北京航线的垄断.

海航集团产业覆盖航空、物流、金融、旅游、实业、商业、机场管理和其他相关产业.在航空产业群中,截至6月底,海航集团旗下航(900945.SS)空公司机队规模逾270架,开通国内外航线500余条,下辖成员公司包括:大新华航空、海南航空(600221.SS)、天津航空、祥鹏航空、西部航空、香港航空及香港快运、扬子江快运等.(完)

--发稿 林琦 审校 毕晓雯

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