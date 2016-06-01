海南航空将收购维珍澳航13%的股份 涉及金额为1.59亿澳元

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京6月1日 - 中国官方媒体人民日报周三报导称，中国第四大航空公司--海南航空股份有限公司(600221.SS)将收购维珍澳大利亚航空公司13%的股份。该协议涉及金额为1.59亿澳元（1澳元约合4.8元人民币）。
报导指出，海航将与维珍澳大利亚航空公司开通中国与澳大利亚多个城市的直飞航班，并协调飞行时刻表，共享飞机代码、飞行常客计划和贵宾室等服务。
此次收购将协助维珍澳大利亚航空公司进入中国旅游市场。维珍澳大利亚航空公司首席执行官约翰·博尔盖蒂表示，2010年至2015年，赴澳中国游客人数年均增长速度为19%，目前中国是澳大利亚增长最快、最有价值的客源市场。
海南航空周四收报3.21元人民币，过去一个月上涨4.56%。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。