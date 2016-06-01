海南航空将收购维珍澳航13%的股份 涉及金额为1.59亿澳元

路透北京6月1日 - 中国官方媒体人民日报周三报导称，中国第四大航空公司--海南航空股份有限公司(600221.SS)将收购维珍澳大利亚航空公司13%的股份。该协议涉及金额为1.59亿澳元（1澳元约合4.8元人民币）。

报导指出，海航将与维珍澳大利亚航空公司开通中国与澳大利亚多个城市的直飞航班，并协调飞行时刻表，共享飞机代码、飞行常客计划和贵宾室等服务。

此次收购将协助维珍澳大利亚航空公司进入中国旅游市场。维珍澳大利亚航空公司首席执行官约翰·博尔盖蒂表示，2010年至2015年，赴澳中国游客人数年均增长速度为19%，目前中国是澳大利亚增长最快、最有价值的客源市场。

海南航空周四收报3.21元人民币，过去一个月上涨4.56%。（完）