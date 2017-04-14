海南暂停向已有一套及以上商品住宅的非本省户籍居民售房

路透北京4月14日 - 中国海南省周五发布通知，在全省范围内暂停向在海南已拥有一套及以上商品住宅的非本省户籍居民出售新建商品住宅；对居民家庭购买二套房，则提高信贷门槛，并暂停第三套住房贷款。

海南省住房和城乡建设厅网站刊登“关于限制购买多套商品住宅的通知”称，商品住宅包括普通住宅、高档公寓、低层住宅和酒店式公寓，通知自印发之日（即4月14日）施行。

通知称，支持合理住房需求和限制投机性购房，居民家庭在三亚市购买第二套商品住宅，申请商业性个人住房贷款最低首付款比例不低于50%。居民家庭在其他市县（包括海口市）购买第二套商品住宅，没有购房贷款记录或相应购房贷款已结清的，申请商业性个人住房贷款最低首付款比例不低于40%；相应购房贷款未结清的，申请商业性个人住房贷款最低首付款比例不低于50%。

同时，在全省范围内暂停向购买第三套及以上商品住宅的居民家庭发放商业性个人住房贷款。

此外，海南将禁止期房转让、限制现房转让。禁止商品住宅预购人将购买的未竣工的预售商品住宅再行转让。通知印发后，居民家庭新购买的第二套及以上新建商品住宅，须取得不动产权证满两年后方可转让。

在住宅用地供应方面，对商品住宅库存去化期在海南省平均水平以下且住房供求矛盾突出、房价上涨压力大的市县，经省国土资源厅批准，可适当增加商品住宅用地供应规模。对商品住宅库存去化期在全省平均水平以上的市县，继续暂停商品住宅用地供应。

海南还实行商品住宅价格备案管理，已达到预售条件的新建商品住宅项目，房地产开发企业须到市县物价部门进行预售价格备案；取得预售许可证的项目，不得擅自提高预售价格，如需调整预售价格，必须到市县物价部门重新备案。

通知要求，海南各市县房管部门负责新建商品住宅购买和转让资格的审核工作。全省各市县房地产信息管理系统（网签系统）要实现商品住宅网签数据实时共享，统一查询。本通知印发后，各市县二手房交易合同必须全部纳入网签备案管理。（完）

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