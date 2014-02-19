海南省副省长冀文林因涉嫌违纪违法接受调查

中国正加大“苍蝇老虎一起打”的反腐行动。中央纪委网站周二稍晚发布消息称，海南省副省长冀文林涉嫌严重违纪违法，目前正接受组织调查。这也是今年首位落马的省部级官员。据国内媒体报导，冀文林与此前落马的多名副省级以上官员有交集，和已落马的李春城、郭永祥、李崇禧曾同时在四川省任职。图为天安门中国国旗飘扬的资料图片。路透