（修正）海南省副省长谭力涉嫌严重违纪违法正接受调查--中纪委

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路透北京7月8日 - 中国中央纪委监察部网站周二称，海南省委常委、副省长谭力涉嫌严重违纪违法，目前正接受组织调查。

官方简历显示，谭力2010年1月出任海南省副省长。2009年3月前长期在四川省工作。

中纪委网站周一还通报海南省政协人资环委原主任赵中社被开除党籍公职的决定，并对其严重违纪违法问题进行了立案审查。

公告称，经查赵中社在担任儋州市委书记、省海洋与渔业厅厅长期间，利用职务上的便利为他人谋取利益，在国有土地使用权出让、船载导航终端设备采购、渔船更新改造项目指标取得、海域使用权变更、干部人事任用过程中多次收受他人贿赂；滥用职权，违规低价出让国有土地使用权、违规办理海域使用权证，给国家造成重大经济损失；违反廉洁自律规定，利用职务上的便利为亲友经营活动谋利，直接参与营利活动；包养情妇，与他人通奸。

十八大以来，中央反腐力度明显加强，伴随着中央巡视组不断加大巡视检查力度，各地落马的官员不断，据不完全统计，十八大后“落马”的省部级官员总数已经超过30人。（完）

(发稿 沈燕; 审校 黄凯)

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