独家：海航集团旗下Avolon接近收购美国CIT飞机租赁部门--消息

路透新加坡9月6日 - 知情人士告诉路透，中国海航集团旗下Avolon Holdings接近达成收购美国银行业者CIT Group(CIT.N)飞机租赁资产的交易，收购价格介于30-40亿美元。

交易完成后，Avolon将跻身全球五大租赁公司行列，为海航集团过去两年达成的一系列收购案再添一笔。

消息人士称交易可能最早于本周宣布。因事涉机密，消息人士拒绝具名。

CIT的商用飞机业务是全球10大飞机租赁业者之一，旗下拥有大约330架飞机，对中资企业而言可谓诱人的目标。随着中国航空出行的快速增长，中资企业日益青睐规模达2,280亿美元的全球飞机租赁市场。

路透此前报导称，与CIT有合资公司的日本Century Tokyo Leasing (8439.T)、中国平安保险(601318.SS)旗下的飞机租赁公司是CIT飞机资产的竞购方。

这些消息人士称，CIT于今年早些时候启动了出售程序，已经吸引了十几家有意者的投标。该公司有100多家客户，其中包括达美航空(Delta Air Line)(DAL.N)。

Avolon、Century Tokyo Leasing及平安保险拒绝置评。由于非正常工作时段，路透未能联系到CIT驻美国的发言人置评。(完)