独家：海航集团旗下Avolon接近收购美国CIT飞机租赁部门--消息

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透新加坡9月6日 - 知情人士告诉路透，中国海航集团旗下Avolon Holdings接近达成收购美国银行业者CIT Group(CIT.N)飞机租赁资产的交易，收购价格介于30-40亿美元。
交易完成后，Avolon将跻身全球五大租赁公司行列，为海航集团过去两年达成的一系列收购案再添一笔。
消息人士称交易可能最早于本周宣布。因事涉机密，消息人士拒绝具名。
CIT的商用飞机业务是全球10大飞机租赁业者之一，旗下拥有大约330架飞机，对中资企业而言可谓诱人的目标。随着中国航空出行的快速增长，中资企业日益青睐规模达2,280亿美元的全球飞机租赁市场。
路透此前报导称，与CIT有合资公司的日本Century Tokyo Leasing (8439.T)、中国平安保险(601318.SS)旗下的飞机租赁公司是CIT飞机资产的竞购方。
这些消息人士称，CIT于今年早些时候启动了出售程序，已经吸引了十几家有意者的投标。该公司有100多家客户，其中包括达美航空(Delta Air Line)(DAL.N)。
Avolon、Century Tokyo Leasing及平安保险拒绝置评。由于非正常工作时段，路透未能联系到CIT驻美国的发言人置评。(完)
(编译 艾茂林/侯雪苹；审校 李春喜)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。