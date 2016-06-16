海航国际拟与中信建投国际设立200亿港元投资基金

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透香港6月16日 - 海航集团的香港分支--海航国际投资(0521.HK)周四称，拟与中信建投（国际）金融控股有限公司设立规模为200亿港元的投资基金。
据公告，海航国际与中信建投国际签订无法律约束力战略合作框架协议，双方拟在投融资谘询、公司融资、基础设施开发和投资、商业地产开发和投资以及投资基金等领域开展战略性合作。
海航国际表示，“通过以上策略持续持动集团发展转型，以构建一个现金流稳定且具良好增长前景的业务组合。”
海航国际前身为首长科技，获海航集团入主后致力转型，今年着力在物业投资、房地产开发、公用基础设施建设等领域物色新的投资机会，同时积极寻求海外高尔夫投资机会。
香港时间15:23，该股升1.06%，报0.475港元。（完）
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(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。