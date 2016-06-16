海航国际拟与中信建投国际设立200亿港元投资基金

路透香港6月16日 - 海航集团的香港分支--海航国际投资(0521.HK)周四称，拟与中信建投（国际）金融控股有限公司设立规模为200亿港元的投资基金。

据公告，海航国际与中信建投国际签订无法律约束力战略合作框架协议，双方拟在投融资谘询、公司融资、基础设施开发和投资、商业地产开发和投资以及投资基金等领域开展战略性合作。

海航国际表示，“通过以上策略持续持动集团发展转型，以构建一个现金流稳定且具良好增长前景的业务组合。”

海航国际前身为首长科技，获海航集团入主后致力转型，今年着力在物业投资、房地产开发、公用基础设施建设等领域物色新的投资机会，同时积极寻求海外高尔夫投资机会。

香港时间15:23，该股升1.06%，报0.475港元。（完）

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