海润光伏计划三年内投资约60亿元在河北邢台发展屋顶光伏

今年中国汽车销售将呈稳中趋缓 因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海7月25日 - 中国中型光伏企业--海润光伏科技股份有限公司(600401.SS)周五公告称，拟在河北邢台成立屋顶电站项目公司，计划三年内投资约60亿元人民币，建设600兆瓦分布式太阳能光伏发电项目，一期建设300兆瓦。
海润光伏近日与河北省邢台市发改委签署战略合作协议，海润光伏以租用屋顶的方式与邢台区域内的企业合理协商，邢台政府各相关部门积极帮助协调提供厂房屋面，促成海润光伏以合理条件落实项目建设所需合格屋顶，同时积极配合协调太阳能光伏发电项目接入并网事宜。实现并网后，海润光伏要为提供屋面的企业提供优惠电价。
海润光伏称，该协议的签订有利于公司未来几年快速有效地拓展在河北地区的分布式太
阳能电站业务，符合公司的发展需要和长远规划。如项目能顺利实施将对公司经营业绩产生积极影响。
海润光伏周四收报7.92元，过去一个月累计上涨7.5%。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。