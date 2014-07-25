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中国财经 | 2014年 7月 25日 星期五 09:14 BJT

海润光伏计划三年内投资约60亿元在河北邢台发展屋顶光伏

路透上海7月25日 - 中国中型光伏企业--海润光伏科技股份有限公司(600401.SS)周五公告称，拟在河北邢台成立屋顶电站项目公司，计划三年内投资约60亿元人民币，建设600兆瓦分布式太阳能光伏发电项目，一期建设300兆瓦。

海润光伏近日与河北省邢台市发改委签署战略合作协议，海润光伏以租用屋顶的方式与邢台区域内的企业合理协商，邢台政府各相关部门积极帮助协调提供厂房屋面，促成海润光伏以合理条件落实项目建设所需合格屋顶，同时积极配合协调太阳能光伏发电项目接入并网事宜。实现并网后，海润光伏要为提供屋面的企业提供优惠电价。

海润光伏称，该协议的签订有利于公司未来几年快速有效地拓展在河北地区的分布式太

阳能电站业务，符合公司的发展需要和长远规划。如项目能顺利实施将对公司经营业绩产生积极影响。

海润光伏周四收报7.92元，过去一个月累计上涨7.5%。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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