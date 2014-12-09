《热点透视》海通证券借葡萄牙收购小试身手 迈出全球扩张第一步

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Peter Thal Larsen；编译 朱晓军

路透香港12月9日 - 过去几年，很多中国富人都通过葡萄牙的“黄金签证”政策在欧洲立足。现在，海通证券(600837.SS)通过以3.79亿欧元(4.66亿美元)收购圣灵银行(BES)BES.LS的投行部门BESI，正试图上演企业版的“西游记”。虽然BES品牌已经受损，很多人员也已离职，但对于海通证券而言，这仍然是建立国际网络相对低风险的一条路径。

投资银行业的历史上满是灾难性的并购，文化冲突、集体出走和巨额亏损的案例比比皆是。刚跨出大中华区不久的海通证券，有什么理由能够在振兴一个受创企业上，比别人作得更成功。而且BESI在欧洲投行业中也从来不是重要角色。

不过，海通证券也拥有若干利好因素。除了黄金签证，中国政府也正在大举投资欧元区二线国家。人民币使用日益增长，刺激了人民币定价的投资需求。最为重要的是，BESI在伦敦、纽约和里斯本都拥有办事处及所有必要的营业许可。若是白手起家打造这样的网络，可能得耗费海通证券大量资金和时间。BESI留下的750名员工可能更愿意效力于一家具有偿付能力的中国机构，好过为葡萄牙政府工作。

此外，成本看起来也能够控制。虽然母公司陷入困境，但BESI今年上半年还有小幅盈利。收购价格仅相当于BESI截止6月底净资产价值的60%。而海通证券最近市值飙升突破300亿美元、超越日本同业野村(9716.T)，对海通证券而言，这项收购的金融风险在可控范围之内。

海通证券谨慎的并购步伐，与中国建设银行(601939.SS)、中国工商银行(601398.SS)有几份相似，建行和工行近年来都试探性地在海外开展小规模收购。至少，海通的全球扩张计划正从脚下开始。(完)

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