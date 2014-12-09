海通证券称子公司以3.79亿欧元收购欧洲投行BESI

路透上海12月9日 - 中国大型券商--海通证券股份有限公司(600837.SS)(6837.HK)周二公告称，全资子公司海通国际控股已与葡萄牙Novo Banco签订协议，以3.79亿欧元价格收购投行BESI。

公告称，据协议，截至下周五（19日），海通国际控股向Novo Banco支付5,685万欧元，在交割时海通国际控股支付其余款项。该项交易需获得葡萄牙央行、反垄断机构及中国证监会、巴西英格兰美国等地相关政府机构批准。

双方还就交割后过渡期限作出相应安排，例如交割后三年内尽力分销BESI的债务工具、客户债务及股本工具及结构性产品等。

海通证券指出，本次收购，可进一步探索跨境业务及利用人民币国际化的机遇，从而进一步发展综合金融服务平台。综合经营亦将帮助公司多元化收入来源并降低市场波动风险，进一步提升对客户的综合提升能力。未来海通与BESI可以共享销售渠道、融资资源及客户关系，加强交叉销售，有助于提升双方的战略价值。

BESI去年实现净利706万欧元，去年底净资产为6.19亿欧元。

Novo Banco是葡萄牙危机处置基金作为最终持有人的全资子公司，持有BESI全部股权。葡萄牙央行8月对圣灵银行(BES)拆分并注资，所有存款、优先债和大部分资产将被转移至“好银行”，该行在接受重组后被重新命名为Novo Banco。有毒资产等放在单独设置的“坏银行”中，由圣灵银行原大股东、非优先债权人等将继续持有。

海通证券还指出，拟在交易完成后，将为BESI及其下属子公司提供融资担保，担保金额（余额）不超过8亿欧元，担保期限不超过五年。

总部位于葡萄牙首都里斯本的BESI是一家拥有逾25年投资银行经验的投资银行，从事的主要业务活动包括咨询、企业融资、股权、固定收益及结构性融资服务等，并在伦敦、纽约、马德里和华沙四地设有分行。

海通证券2009年收购香港大福证券后改组成为海通国际(0665.HK)，海通国际之后又在新加坡及日本通过设立或收购，在当地建立分公司，其证券业务的海外布局正在积极推进。海通国际控股是上市公司海通国际的控股股东。

另外，海通证券去年还在7.15亿美元收购恒信金融集团，从而切入金融租赁行业。

海通证券A股周一收报19.72元，过去一个月累计上涨81%。（完）

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(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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