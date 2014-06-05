海通证券获批增加外币证券承销业务 瞄准外币债发行（更新版）

（新增海通证券回应及背景）

路透上海6月5日 - 中国大型券商--海通证券股份有限公司(600837.SS)获批增加外币证券承销业务，可满足其客户未来发行外币债券的需求。同时意味着，近年来一直发展较缓慢的境内外币企业债券融资可能加速扩容，而券商亦可能从承销商由银行一统天下的局面中分一杯羹。

海通证券(6837.HK)周四公告称，近日获得国家外汇管理局上海市分局批复，同意公司增加外币有价证券承销业务。获得批复后，公司的外汇业务范围扩大为外币有价证券经纪业务和外币有价证券承销业务。

海通证券方面对于路透致电询问回复称，此次申请增加外币业务经营范围，主要出于业务拓展需要。公司部分客户希望在境内发行美元债，以匹配其主要经营币种及降低融资成本。海通证券此次申请增加外币证券承销业务，也是为了更好地满足客户的融资需求。

目前境内外币有价证券主要是指沪深两市B股，但B股市场十余年来已经没有首次公开发行（IPO）和再融资。在外币债券方面，国开行自2003年起曾先后在境内发行过十四期3-5年美元债，但大部分已到期，未到期品种仅剩去年4月发行的一期五年期浮息美元债。

除此以外，目前银行间债券市场的境内美元债券仅三只，即中石油集团、中化集团在2009年分别发行的10亿美元和5亿美元境内美元中期票据，去年底上海城市建设投资开发总公司发行的2亿美元的境内美元中期票据，但这些美元债的承销商均为商业银行。

据中国国家外汇管理局网站数据，拥有外币证券承销业务牌照的券商还包括中投证券、中信建投证券、广发证券 000776.SZ 等约20家券商。

有业内人士指出，上海证交所正在上海自贸区内筹建国际金融资产交易平台，或许将来可为海通证券提供外币证券承销业务的空间。

受政策限制，外汇业务一直是国内券商的短板。中国证监会机构监管部巡视员欧阳昌琼在今年全国两会期间表示，他已向国家外汇监管部门提交建议，应允许国内证券公司从事部分外汇业务，例如外汇自营和经纪业务。

海通证券A股周三收报9.10元，过去一个月累计下跌2.7%。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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