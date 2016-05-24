海通证券拟参与发起中美首只文化产业基金 总规模200亿元

永辉超市携手贝恩资本以4.13亿美元收购美国达曼公司
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
路透上海5月24日 - 据中国证券报周二报导，国内大型券商--海通证券(600837.SS)(6837.HK)与多家中国企业拟共同发起设立中美第一只文化产业基金--中美文化产业发展投资基金；该基金首期规模50亿元人民币，总规模200亿元。
报导称，此次参与发起基金的中资企业还包括中国出版集团、中国华录集团、中国文化产业发展集团、四川新华发行集团、北京亚美合众咨询公司。该产业基金主要定位是围绕中美文化交流和产业合作，以产业并购和股权投资为主要手段，以文化科技、新媒体、数字文化、教育培训及文化内容产业等为核心投资领域。
海通证券将充分发挥自身在文化产业投资领域的经验优势，利用其在投资银行、股权投资、资产管理等各方面的实力，通过整合国内外优质文化资源和金融资源，力争推动国内文化产业整合，推动中国文化企业开展海外并购和跨行业整合。
报导并指出，美国文化产业在GDP(国内生产总值)中所占的比例已经超过四分之一，而中国这一比例还不足5%，相对较低。近年来，中国文化产业已经显示了强大的市场活力和空间。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
路透北京1月17日 - 韩国起亚汽车在中国逾100家经销商表示，除非收到起亚汽车针对未售出库存车的25亿元人民币(3.6亿美元)的补偿金，否则将考虑拒卖起亚汽车。
路透上海1月18日 - 新华社周二稍晚报导称，中国A股上市公司再融资门槛较低、规模较大，再融资后续的解禁减持，以及伴生的违法现象等，让市场担心；据了解，目前监管层正在研究再融资相关政策。