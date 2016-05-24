海通证券拟参与发起中美首只文化产业基金 总规模200亿元

路透上海5月24日 - 据中国证券报周二报导，国内大型券商--海通证券(600837.SS)(6837.HK)与多家中国企业拟共同发起设立中美第一只文化产业基金--中美文化产业发展投资基金；该基金首期规模50亿元人民币，总规模200亿元。

报导称，此次参与发起基金的中资企业还包括中国出版集团、中国华录集团、中国文化产业发展集团、四川新华发行集团、北京亚美合众咨询公司。该产业基金主要定位是围绕中美文化交流和产业合作，以产业并购和股权投资为主要手段，以文化科技、新媒体、数字文化、教育培训及文化内容产业等为核心投资领域。

海通证券将充分发挥自身在文化产业投资领域的经验优势，利用其在投资银行、股权投资、资产管理等各方面的实力，通过整合国内外优质文化资源和金融资源，力争推动国内文化产业整合，推动中国文化企业开展海外并购和跨行业整合。

报导并指出，美国文化产业在GDP(国内生产总值)中所占的比例已经超过四分之一，而中国这一比例还不足5%，相对较低。近年来，中国文化产业已经显示了强大的市场活力和空间。（完）