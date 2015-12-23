海通证券终止回购股份 因其债券持有人要求额外担保

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透上海12月23日 - 中国大型券商--海通证券(600837.SS)(6837.HK)决定终止其高至216亿元人民币的股份回购计划。该公司周三公告称，因其部分债券持有人要求一旦回购股份，公司需对此前发行债券另行增加担保；为不影响正常经营，因此决定停止股份回购。
公告显示，此前召开的该公司债券持有人会议均未对回购计划形成有效决议。近期在与债券持有人的沟通中，有部分债券持有人提出，公司如要实施回购股份事宜，需公司对债券另行增加担保措施。
海通证券目前境内发行的公司债券、次级债、短期公司债券达660亿元；其在境外也通过子公司发行了规模较大的债券和银团贷款。公司认为，继续强行推进回购股份事宜，可能会引起公司对相关债券持有人提供额外担保或履行提前清偿义务，将给公司带来较大经营风险，影响正常经营和资产流动性，并可能影响公司的国际信用评级。
公告称，停止回购股份事宜将使公司能更好地规划资金的长期用途，更好地把握市场机遇，在控制风险的前提下，进一步提升资金的使用效率，用良好的业绩为股东创造更大价值。
海通证券7月初宣布，因近期公司A股和H股大幅震荡，公司计划回购不超过11.5亿股份，回购A股和H股价格分别不超过18.8元和17.18港元。
海通证券A股和H股周二分别收报16.26元和13.7港元。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。