海通证券终止回购股份 因其债券持有人要求额外担保

路透上海12月23日 - 中国大型券商--海通证券(600837.SS)(6837.HK)决定终止其高至216亿元人民币的股份回购计划。该公司周三公告称，因其部分债券持有人要求一旦回购股份，公司需对此前发行债券另行增加担保；为不影响正常经营，因此决定停止股份回购。

公告显示，此前召开的该公司债券持有人会议均未对回购计划形成有效决议。近期在与债券持有人的沟通中，有部分债券持有人提出，公司如要实施回购股份事宜，需公司对债券另行增加担保措施。

海通证券目前境内发行的公司债券、次级债、短期公司债券达660亿元；其在境外也通过子公司发行了规模较大的债券和银团贷款。公司认为，继续强行推进回购股份事宜，可能会引起公司对相关债券持有人提供额外担保或履行提前清偿义务，将给公司带来较大经营风险，影响正常经营和资产流动性，并可能影响公司的国际信用评级。

公告称，停止回购股份事宜将使公司能更好地规划资金的长期用途，更好地把握市场机遇，在控制风险的前提下，进一步提升资金的使用效率，用良好的业绩为股东创造更大价值。

海通证券7月初宣布，因近期公司A股和H股大幅震荡，公司计划回购不超过11.5亿股份，回购A股和H股价格分别不超过18.8元和17.18港元。

海通证券A股和H股周二分别收报16.26元和13.7港元。（完）