独家：海通证券推迟17亿美元香港IPO--消息

环球股市大幅波动拖累新股行情，三名熟悉情况的消息人士周一对路透表示，海通证券股份有限公司决定推迟其集资规模高至17亿美元的香港首次公开发行，并於明年首季始考虑是否重新启动。其中两名消息人士称，海通证券会在明年首季重新考虑香港上市计划，并将取决於届时的市场情况。路透