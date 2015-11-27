海通证券称证监会对其立案调查 目前公司经营正常

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海11月27日 - 在周五临时停牌后，中国大型券商--海通证券(600837.SS)(6837.HK)周五盘后发布公告证实，昨日公司接获中国证监会通知，证监会决定对公司进行立案调查。
中信证券(600030.SS)(6030.HK)和国信证券(002736.SZ)周四晚间发布公告称，其已被证监会立案调查。海通证券成为近日被证监会立案调查的第三家国内大型券商。
与上述两家上市券商的公告类似，海通证券公告称，公司昨日收到证监会的调查通知书，因其涉嫌违反《证券公司监督管理条例》相关规定，证监会决定对其立案调查。公告未披露具体违规事实。
海通证券A股周五开盘起即临时停牌，其H股则开盘短暂交易后，自9:36起停牌。两位消息人士稍早对路透表示，停牌主要是因其未披露公司正被证监会立案调查。（完）
(发稿 林琦; 审校 屈桂娟)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)