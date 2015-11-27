海通证券称证监会对其立案调查 目前公司经营正常

路透上海11月27日 - 在周五临时停牌后，中国大型券商--海通证券(600837.SS)(6837.HK)周五盘后发布公告证实，昨日公司接获中国证监会通知，证监会决定对公司进行立案调查。

中信证券(600030.SS)(6030.HK)和国信证券(002736.SZ)周四晚间发布公告称，其已被证监会立案调查。海通证券成为近日被证监会立案调查的第三家国内大型券商。

与上述两家上市券商的公告类似，海通证券公告称，公司昨日收到证监会的调查通知书，因其涉嫌违反《证券公司监督管理条例》相关规定，证监会决定对其立案调查。公告未披露具体违规事实。

海通证券A股周五开盘起即临时停牌，其H股则开盘短暂交易后，自9:36起停牌。两位消息人士稍早对路透表示，停牌主要是因其未披露公司正被证监会立案调查。（完）