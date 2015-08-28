海通证券上半年净利大增253% 拟设海通众创金融子公司

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海8月28日 - 中国大型券商--海通证券(600837.SS)(6837.HK)周五发布半年报，上半年实现净利润101.55亿元人民币，同比大增252.9%，受益于上半年证券市场的繁荣。公司并拟设立子公司--海通众创金融服务有限公司。
半年报显示，海通证券1-6月实现营业收入220.49亿元，同比增228.41%；实现基本每股收益1.03元。
在营业收入中，经纪业务收入占比42.4%，投行业务收入占比4.2%，自营业务收入占比23.3%，此外资管业务收入和境外业务收入占比分别为7.5%和11.9%。
公司指出，上半年营业收入大增主要是经纪业务、自营业务取得良好业绩；同时进一步做大资本中介业务规模，创新业务收入占比持续提升，融资融券、股票质押等实现收入占比37%，同比上升8个百分点。
海通证券并发布董事会公告称，同意公司以自有资金出资设立子公司--海通众创金融服务有限公司，依托互联网平台及海通证券的综合优势，有效对接投融资方需求，并通过提供各类综合服务，为公司带来新的利润增长点。
该子公司注册资本1亿元，其中公司出资比例为65%，海通众创金融服务管理层及员工出资比例为35%。
海通证券A股收报12.14元，过去一个月下滑29.62%。（完）
欲浏览相关细节，请点选上海证券交易所网站 here
(发稿 边竞; 审校 黄凯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。