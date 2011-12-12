独家：海通证券推迟17亿美元香港IPO--消息

* 海通或明年再考虑香港上市计划--消息人士

* 环球市况波动,推迟规模高至17亿美元香港IPO

记者 Elzio Barreto

路透香港12月12日电---环球股市大幅波动拖累新股行情,三名熟悉情况的消息人士周一对路透表示,海通证券股份有限公司(6837.HK)(600837.SS)决定推迟其集资规模高至17亿美元的香港首次公开发行(IPO),并於明年首季始考虑是否卷土重来.

其中两名消息人士称,以资产计中国第二大券商--海通证券会在明年首季重新考虑香港上市计划,并将取决於届时的市场情况.

海通证券的投资者关系部相关人士拒绝回应.

"海通现时并没有急切的资金需要,所以公司可以等待市况改善始决定是否上市."京华山一分析员李俊斌说.

近期环球股市大幅波动,港股表现亦欠佳,多只新股如周大福珠宝(1929.HK)、宝信汽车(1293.HK)及新华人寿保险H股(1336.HK),均以招股价下限或接近下限定价.

近期集资规模较大但最终叫停的新股为三一重工(600031.SS),该股原计划集资高至260亿港元.

据海通证券招股书,该公司原预期於上周五(12月9日)或前後为其H股定价,并无论如何不会迟於12月13日,倘在12月13日或之前仍未能协定发售价,则其全球发售将不会进行并将告失效.

海通证券原来计划发行12.294亿股H股,招股价区间为9.38-10.58港元,集资115.3-130亿港元. (完)

--编译 梁慧仪; 审校 乔艳红

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