海通证券等联合设立的并购基金近将正式成立 一期规模30亿元

路透北京5月22日 - 中国证券时报周四报导称，海通证券(600837.SS)>(6837.HK)与东方创业(600278.SS)等联合发起的并购基金近期即将正式揭牌成立，首期募集规模拟为30亿元人民币。

证券时报引述知情人士称，该基金已进入筹建阶段，计划总募资规模为100亿元。第一期基金存续期为七年，前五年为投资期，后两年为退出期。首期拟定募集规模中，海通证券及主要投资方合计出资超20亿元。

东方创业去年10月末即有公告称，该基金存续期为15年；一期发行规模中，海通开元拟认购10亿元，东方创业拟认购1.45亿元。

该并购基金未来主要投资于成熟、传统行业，包括产业环境、盈利模式稳定的文化、商业、医药、能源、制造、基础设施等领域，将以成熟期并购投资为核心业务，希望打造成国际化、市场化、专业化的并购基金。

该基金管理公司为海通并购资本管理有限公司。海通并购资本控股股东为海通全资子公司海通开元，持股51%。

本期基金由上海市政府牵头并批准，基金引入股东比较看重有产业背景及有并购需求的股东方，股东包括海通证券、上实投资、益流能源、赣商集团和东方创业等。

根据先前基金管理方海通并购资本公司估算，此次并购基金的预期内部收益率（IRR）可达18%。

海通证券A股周三收盘9.26元，近一个月下跌3.54%。（完）

(发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯)

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