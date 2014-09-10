海通国际在港推出投资移民基金指数系列

9月10日 - 路透香港9月10日 - 中国海通证券(600837.SS)(6837.HK)的海外业务分支--海通国际(0665.HK)周一宣布，推出针对在港投资移民基金的指数系列，涵盖股票、债券及交易所买卖基金（ETF）等基金。

该三只基金指数的成分股包含香港“资本投资者入境计划”（即投资移民）中所有所属资产类别的合资格投资基金，股票基金、债券基金及交易所买卖基金指数的成份股数目分别为45个、5个及14个。该基金指数系列反映“资本投资者入境计划”内合资格投资基金组别的平均回报，协助投资者了解不同资产类别的回报及走势。

海通国际私人财富管理业务发展董事陈淑婷在记者会表示，基金指数系列并非产品，免费提供给客户作参考用，以方便客户了解自己所买产品与市场平均水平的对比情况，至于购买哪项基金，由客户自行选择。该基金指数系列将于每月2日持续更新。

公司财富管理董事总经理廖薛伦介绍说，近两三年，投资移民的客户较多投资于公司或者有稳定回报的投资基金，而较少投资于股票。由公司推出的三项基金指数亦可看出，债券基金较股票基金表现稳定，主要因为债券较股票更稳定且派息更高。

该基金指数系列以2003年10月27日香港推出“资本投资者入境计划”的日期为基数日，基数点为100点。各基金指数成份股包含所有所属资产类别的合资格投资基金，各成份基金的权重于基数日定为一致，以反映该基金类别整体平均回报，并于每季检讨日检视基金指数成份股及调整比重。

香港政府于2010年10月修订投资移民规定，包括将投资门槛(及净资产或净资本要求)由原来的650万港元提高至1,000万港元，并将房地产从投资资产类别中剔除。

据香港入境处的数据，截至今年6月底“资本投资者入境计划”的申请总数为39,024，其中中国籍而已取得外国永久性居民身分的人士占九成。（完）

(发稿 张亚璇; 审校 梁慧仪/黄凯)

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