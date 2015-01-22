海通国际推出本地首个P2P网贷平台 为财务公司免费服务

路透香港1月22日 - 海通证券(6837.HK)(600837.SS)的香港分支--海通国际(0665.HK)周四宣布推出本地首个P2P（点对点）网络借贷平台，免费为财务公司提供贷款配对服务。

海通国际行政总裁林涌在记者会上表示，香港的P2P网贷服务远远落后于欧美和中国，主要障碍在于法律规限，但这次在合作伙伴的帮助下，率先引入金融创新。

“海通国际从事孖展（融资）业务，故客户的信用状况很重要，希望通过此平台积累信用数据，将来拓展至其他金融业务。”他说。

是次推出名为Bestlend.com的平台，为有资金需求的借款人和有放贷需求的财务公司搭建便捷、安全及透明的网贷渠道。借款人只需在网上递交一次借款申请，即可同时向多家香港持牌贷款公司作出贷款申请查询，从而选择最适合自己的贷款方案。

由于资金供应方与资金需求方直接对接，减少中间环节，可有效降低借贷成本。

现时Bestlend.com已有30家合作伙伴，包括香港中小型财务公司香港信贷(1273.HK)、环球信贷(1669.HK)、中国信贷(8207.HK)、昌利控股(8098.HK)、中国支付通(8325.HK)等。

昌利控股助理董事黄志文称，该公司的主要客户为机构及企业，而个人借贷业务涉及的信用风险较高，因此希望透过该P2P平台，在发掘新收入来源之余，能够较好地控制业务风险。

负责互联网金融的海通国际董事王东表示，现时该平台针对香港融资市场，未来有意扩展至国内市场。

香港的财务公司并非由金融管理局（HKMA）监管，其放债人牌照须向公司注册处以及警务处申请。（完）

(记者 雷美珍；审校 曾祥进)

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