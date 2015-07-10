海通证券上半年业绩预增约2.5倍 股市成交大增推升获利

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京7月10日 - 中国大型券商--海通证券(600837.SS)(6837.HK)周四发布公告称，预计上半年公司净利同比增长244-254%，主因上半年资本市场发展良好，以及股票和基金交易量市场份额提升。
刊登在上海证交所网站上的业绩预增公告显示，海通证券预计上半年实现归属于上市公司股东的净利润99-102亿元人民币，基本每股收益1.00-1.03元。
公告称，业绩增长源于2015年上半年资本市场保持良好发展态势，公司亦加快业务转型和创新，提升股基交易量的市场份额。同时培育互联网金融、财富管理等新的业务增长点，加大对资产管理、境外业务、融资租赁等多元化经营平台的支持力度。
海通证券周三遭国家开发投资公司以高达两成折让，悉数减持其所持的H股。随后该公司于当日晚间公告称，计划斥资至多216亿元人民币，回购不超过11.5亿股份，包括A股和H股。
海通证券A股自6月15日中国股市大幅波动以来，期间最大跌幅一度高达近四成。不过受股份回购计划的刺激，公司A股周四收盘涨停。而受减持消息拖累，其H股最近四个交易日跌幅亦超过三成。（完）
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(发稿 侯向明； 审校 毕晓雯)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
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