海通证券上半年业绩预增约2.5倍 股市成交大增推升获利

路透北京7月10日 - 中国大型券商--海通证券(600837.SS)(6837.HK)周四发布公告称，预计上半年公司净利同比增长244-254%，主因上半年资本市场发展良好，以及股票和基金交易量市场份额提升。

刊登在上海证交所网站上的业绩预增公告显示，海通证券预计上半年实现归属于上市公司股东的净利润99-102亿元人民币，基本每股收益1.00-1.03元。

公告称，业绩增长源于2015年上半年资本市场保持良好发展态势，公司亦加快业务转型和创新，提升股基交易量的市场份额。同时培育互联网金融、财富管理等新的业务增长点，加大对资产管理、境外业务、融资租赁等多元化经营平台的支持力度。

海通证券周三遭国家开发投资公司以高达两成折让，悉数减持其所持的H股。随后该公司于当日晚间公告称，计划斥资至多216亿元人民币，回购不超过11.5亿股份，包括A股和H股。

海通证券A股自6月15日中国股市大幅波动以来，期间最大跌幅一度高达近四成。不过受股份回购计划的刺激，公司A股周四收盘涨停。而受减持消息拖累，其H股最近四个交易日跌幅亦超过三成。（完）

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(发稿 侯向明； 审校 毕晓雯)

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